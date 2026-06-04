陈约临性感露巨肚宣布怀孕5个月  曾「花痴式」访问张家朗  嫁混血儿移居日本离巢4年

现年30岁的前TVB体育节目主持陈约临（Kelly），自2022年宣布嫁给美日混血儿丈夫并移居日本后，生活一直保持低调。今日，她终于在社交媒体上传来喜讯，宣布已怀孕5个月，即将迎来家庭新成员。

陈约临宣布怀孕5个月

陈约临在Instagram上发布了多张与丈夫的温馨合照，并以英文写下感言，向大家公布喜讯：「大家好！我们已经孕育著这个Little Corn五个月了。很快地，你终于要来临这个美丽的世界。我们等不及要成为你的避风港、你的安全之所，以及你最强大的后盾。Hello Corn corn，我们将会是你最温暖、最强大的家！我们已经非常非常爱你了。」字里行间充满了对小生命的期待与爱意。

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陈约临颜值在线肥肚不肥身

从照片中可见，婚后定居日本的陈约临完全没有走样，依然保持著高颜值。尽管已怀孕5个月，但她依然保持著高䠷苗条的身形，可谓「肥肚不肥身」。在其中一辑照片中，她大胆地打开白色恤衫，并将牛仔裤裤头拉低，露出雪白的孕肚，性感又不失温馨。她和丈夫一同拿著超声波照片，脸上挂著乐不可支的灿烂笑容，幸福之情溢于言表。

陈约临曾访问张家朗挨批

陈约临于珠海学院新闻与传播学系毕业，2017年加盟TVB担任主持。让她「一举成名」的事件是在2021年东京奥运会上，当时她负责采访刚夺得「男子花剑个人赛」金牌的香港运动员张家朗。采访期间，陈约临因多次打断张家朗的发言，并忘我地「发花痴」向对方示爱，如「我真系好钟意你，点算呀？」、「我要改口叫你做金家朗！」，引来大量网民批评其表现不专业及不懂尊重。事后，陈约临在社交平台发表亲笔信就失仪事件道歉，并于2022年5月离开TVB。

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