黄婧灵升呢「车神波」即挑战卡丁赛车 自爆热血性格爱刺激

TVB「新一代咪神」黄婧灵（波波）有份主持饮食节目《美食新闻报道》，其爽朗贴地的性格大受观众欢迎，最近她在社交网发布一条品评雪糕「好难食」的影片，短短两天更火速突破10万点击，人气持续高企。早前，波波在社交网分享成功一take pass考获车牌的照片，正式升呢做「车神波」的她，即急不及待落场实战，日前去玩卡丁赛车大过手瘾，更成功夺得季军。

波波一身专业赛车装扮

波波在社交网贴出卡丁车场的照片，见她当日一身专业赛车装扮，戴齐头盔及全套赛车服，有别于平日的性感形象，在赛道上飞驰，有板有眼，最后更成功夺得季军，并写道：「好钟意刺激，好爱速度感，继车神波考完车牌第一击，Bb赛季军hahaha，新开始车神波 page 1，Never stop learning。原来smooth is fast系真嘅～做自己爱嘅事情真系好专注好投入好开心。」

波波从不锡身

她更自爆小时候常与爸爸及弟弟打赛车游戏，现实中玩碰碰车或踩单车亦从不锡身，即使「损手烂脚」回家也要拼命向前冲，「因为我钟意我任性，我一睇到目标系边我就会往死里冲。」而这份全情投入的热血，原来曾令家人担心，波波续透露：「所以屋企人唔俾考车，𠮶阵考咗一定过唔到19岁。依家会安全，但性格依然在，纯粹热爱，任性依然，头脑简单，我系我就系咁raw。」此外，波波昨天出席《万众同心公益金》记者会时，提到体验卡丁车比赛，她坦言非常好玩，因此路程遥远亦值得，虽然只是刚刚考获车牌，但亦享受驾驶乐趣。