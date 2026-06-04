「花旦王」芳艳芬踏入100岁  售逾2千呎山顶豪宅获利6300万  近年身体安康嗜睡享清福

纵横影圈与梨园多年的殿堂级名伶芳艳芬，虽然早已淡出大众视线，但近日却因一宗天价豪宅买卖而再次成为城中热话。今年踏入100岁的芳艳芬及相关人士，名下位于顶级豪宅地段的物业最近成功转手，持货28年帐面进帐逾6300万。

芳艳芬持货28年获利逾6千万

据悉，该项位于山顶马己仙峡道26号的中层B室大宅，实用面积2072方呎，拥有宽敞的三房套间隔，早前获企业买家以7,797万元承接，折合每呎造价37,630元。翻查物业纪录，这位「影坛明珠」早于九十年代末期（1998年），以1,480万元将单位收归名下。物业其后转交由家族公司持有，而该公司的核心成员包含了她的儿子陈嘉泰，以及身为新鸿基高层亲属的媳妇陈嘉惠。芳姐持有这项优质资产近30年，如今趁市况促成交易，帐面获利6,317万元，升幅高达四倍有多。

相关阅读：99岁「花旦王」芳艳芬近况曝光！被爆身体状况 事业高峰嫁医生做继室为爱息影

芳艳芬下嫁名医杨景煌

提到芳艳芬的演艺成就，她自四十年代起便叱咤香港影坛与粤剧界，在短短十载间担纲了逾百部电影的女主角，产量惊人，绝对是当时得令的超级巨星。直至1959年，她拍毕告别作《出嫁从夫》后，便选择下嫁名医杨景煌，从此洗尽铅华，将人生重心转移至相夫教子。退隐后的芳姐绝迹于商业演出，仅在八、九十年代几次为慈善筹款才破例大开金口。

芳艳芬身体安康

去年资深传媒人汪曼玲曾在其网络节目中，为广大戏迷带来芳姐的最新消息。汪曼玲透露曾与芳姐千金杨世芳联络，得知百岁高龄的母亲目前身体状况安好，只是毕竟年事已高，日常需要较多的睡眠时间来休养生息，不少粉丝得知后都纷纷送上祝福，盼望芳姐继续精灵健康。

芳艳芬曾捐八和会馆永久会址

事实上，芳姐即便不在镁光灯下，依然对香港传统戏曲发展出钱出力，当年八和会馆的永久会址正是由她慷慨解囊捐赠。芳姐曾在其个人传记中分享过人生的三大终极目标——事业有成、家庭圆满以及造福社群，而这三项成就她早已完美达成。她曾寄语大众，面对上天给予的考验时应保持坦然，少点抱怨，自然能走出属于自己的康庄大道。

相关阅读：罗家英曾因一事感羞愧自嘲似男妓 自觉一生颠簸罕谈前度李宝莹：蹉跎咗婚姻

101岁罗艳卿坐轮椅好精神