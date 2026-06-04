孙慧雪爆恐怖过敏一度「昏迷」 幼子全程目睹吓到喊 打两针急救醒后亲揭最新病况

43岁的孙慧雪，离巢后转型当上KOL，事业家庭两得意，生活富泰。然而，一向以健康示人的她，近却惊传健康亮起红灯，她在社交平台分享，身体突然出现严重过敏反应，情况一度危急，需由老公罗天彦（Edwin Lo）紧急送院，吓坏一众粉丝和家人。

孙慧雪全身剧痛幼子忧心痛哭

孙慧雪在社交平台发文详述了这次「超恐怖」的经历。她透露，事发时身体状况急转直下，先是感到剧烈胃痛及肚痛，随后过敏症状迅速蔓延至全身。她的脸、手、颈、耳朵甚至嘴唇都出现发红、发痛、发痒的骇人情况，极为难受。当时，年幼的细仔，目睹妈妈痛苦的模样，被吓得立即抱著她放声大哭，场面令人心酸。幸好，孙慧雪老公反应迅速，见状当机立断，立刻以最快速度将她送往医院急症室。

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孙慧雪入院后一度昏迷

孙慧雪抵达医院后，医生为她立即注射了过敏针及类固醇针。经过治疗后，她身上的红肿和痕痒感终于逐渐消退，但药物的副作用随之而来，令她感到极度疲倦，「眼瞓到昏迷咗」，沉睡一段时间后才终于苏醒。劫后余生的她心有余悸，怀疑是食物中毒引发这次危机，并表示：「我谂我要快啲做过敏测试！」决心要找出致敏元凶，避免再受同样的痛苦。消息传出后，不少粉丝涌入她的社交平台留言表示关心，孙慧雪其后亦派定心丸，并写道：「多谢大家关心，我好好多啦！」，感谢外界的慰问。

孙慧雪嫁入豪门生活无忧

事实上，孙慧雪的富贵生活一直是城中热话。自2016年下嫁「富二代」木材夹板批发商罗天彦后，先后诞下两子，组成幸福的四口之家。虽然已是豪门阔太，但孙慧雪并未安于现状，2023年离开效力多年的TVB后，成功转型为当红KOL，事业更上一层楼，吸金力惊人。早前她更高调宣布，以200万在中山购入四房两厅的豪宅，并形容「就如买菜一样咁抵」，其雄厚财力可见一斑。

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