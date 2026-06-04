李婉华谈与商天娥合作愉快遭围剿 网民斥欺凌杨思琦？ 怒轰有人带风向：𠮶啲对我嚟讲系乌蝇

伍咏薇（伍姑娘）与李凯贤（Brian）主持的HOY TV清谈节目《九运会客室》日前访问杨思琦，伍咏薇在节目中大爆自己与杨思琦合拍一部剧集遭到同剧人员欺凌，矛头疑指向剧集《翻叮一族》中的商天娥、陈键锋、夏雨等人。李婉华、刘雅丽日前在网上直播中讨论此事，不过二人探讨的角度却惹来支持杨思琦的网民不满，留言狂骂她们，甚至扬言要取消订阅李婉华的YouTube频道。李婉华另再与林子博及杜挺豪直播，回应网民批评，更发火反击：「好多观众闹我哋，我觉得好奇怪，佢哋都未拍过戏，又冇喺现场，净系听一个人讲，𠮶个人都唔系做电视嘅。」言论似乎针对近年多次访问杨思琦及力撑杨思琦的前编剧、YouTuber刘定坚，她说：「𠮶个人……我做咗3、40年都未听过佢个名，就带风向闹人。」

李婉华直言拍剧要「醒目」

李婉华与刘雅丽都曾在电视圈工作，大有资格谈论圈中生态，虽然李婉华与刘雅丽已多番强调自己并非当事人，亦没有跟杨思琦、伍咏薇拍摄涉事的剧集，但部份言论仍引网民强烈不满，指李婉华与刘雅丽再次「欺凌」杨思琦。李婉华在直播中带出，有机会得到戏份重的角色要好好把握，在电视台拍剧最重要是「醒目」，要熟读剧本、自行找灯位以防阻到其他人，直言在「工厂式」制作的电视台中，演员都需要靠「执生」，以防阻碍拍摄进度惹同事不满。更举例指，有些演员拍剧准备不足，甚至曾有人趁空档外出吸烟迟迟不归位，以上种种不专业的情况，难免会惹人冷言冷语，至于是否属于「欺凌」要视乎当事人感受。

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李婉华与商天娥合作愉快

李婉华更分享与商天娥合作的往事，表示商天娥对她很好，「佢同我拍过一部《未婚爸爸》，𠮶套戏系我入行第一、二次拍戏，当时我系新人，当时娥姐对我好好，仲做咗好朋友。后来大家有不同发展、各有各忙，就好少见。娥姐佢又冇乜点对我欺凌，我自己肯定系冇，当时仲好好朋友添！呢个系我对佢嘅印象。」刘雅丽亦指，近年不时在一些饭局遇上商天娥，觉得对方为人性格爽直，说话有时会太直接。至于商天娥有否教人演戏，李婉华直言不清楚。虽然她多番强调并非偏帮商天娥，但仍有大批网民涌入其留言区怒斥二人「欺凌」杨思琦，甚至表示不再看李婉华的频道。

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唔闹商天娥就有罪？

李婉华日前再开直播，与林子博及杜挺豪分享电视圈职场生态。三人在节目中未有谈及杨思琦受欺凌一事，但他们仍被支持杨思琦的网民斥「针对杨思琦」、「欺凌杨思琦」等。李婉华看到留言表现激动：「而家欺凌呢个字好敏感，甚至如果你稍微觉得『冇乜嘢呀』，即系传闻欺凌人𠮶个人『冇乜嘢』，咁你就出事喇，你就系『伪人』、『帮凶』、『欺凌者』，总之你话佢冇嘢都唔得！而家就系逼你归边，个社会去到两极化，连我哋睇唔到嘅嘢都畀人话包庇、睇唔到就等于呃人！」

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杜挺豪曾多次NG令商天娥拍枱走

杜挺豪在节目中分享，早年参加完「香港男士竞选」后，即加入亚视受到重用，虽然幸运地有很多拍剧机会，但由于自己中文不好，常常NG，当下被全剧组冷言冷语，他直言有否被欺凌视乎当事人的感受，他回想其实是自己有不足，而且阻人收工，「有说话听」是平常事，后来慢慢有进步，亦跟很多同事成为好友，至今仍有联络。就连近日被指曾欺凌他人的商天娥，杜挺豪也曾跟对方合作，表示当年因拍剧常NG，激到商天娥拍枱走，但二人后来再见面仍有说有笑。他说：「娥姐都有畀面色我睇，真系，佢一拍完，佢就拍枱走。我又唔怪得佢，我背嚟背去都搞唔掂，人哋都攰啦！」杜挺豪认为有否「欺凌」要看当事人感受：「睇你点睇件事，你消化完、成熟咗再去面对咪得啰！」三人在节目中亦表示对于有前辈肯教导、提点也不是坏事，但如果「听者有意」，可能会令对方感到被欺凌。

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李婉华：我哋冇资格讲，唔通你有？

李婉华与林子博再三强调，这次直播不是讨论杨思琦，亦不清楚杨思琦遇到的事，连影片标题都未有为流量而标明事件中的人事，但仍然被部份网民大骂。李婉华反斥网民只信「呃流量的人」，林子博更疑似批评曾做编剧的YouTuber刘定坚才是「欺凌始祖」，指对方为流量常找一些大明星在YouTube频道中大骂。李婉华说：「佢带风向闹人，跟住个个就听佢讲，我觉得好傻啰……我哋呢啲指咗30几年戏，有咩理由唔清楚呢？我哋讲自己嘢咋，冇讲其他人。」当林子博追问她是否意指「姓刘𠮶个」，李婉华说：「我唔想讲喇，𠮶啲对我嚟讲系乌蝇。」

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对于刘定坚与部份网民认为，片场的问题应该由导演出声，不是由演员解决，李婉华表示：「你又傻喇，几多新导演呀！啲演员做咗几十年，导演都叫大家乜姐、乜哥帮帮手。」他们提出导演通常在控制室，例如打灯用「世界光」，就要演员自行找位置。李婉华续指：「我哋做咗几十年、呢行嘅人竟然畀人闹冇资格讲，我哋点解冇资格？唔通你有呀？你可以匿埋闹人，我哋就唔可以闹你咩。」李婉华强调大家都应该讲道理，凡事可从不同角度讨论。

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