谭俊彦11岁大女暴风式成长 与仙气妈妈十足饼印证基因强大 只有一特征似爸爸？

视帝谭俊彦与内地女星任祉妍于2015年结婚，育有一子一女，组成幸福的四口之家。近日谭俊彦为大女谭晴庆祝11岁生日，并分享了多张温馨的家庭照。相中可见，一家人围著精致的生日蛋糕，气氛乐也融融。妈妈任祉妍的冻龄美貌成为焦点外，囡囡谭晴遗传了父母的优良基因，样子可爱，颜值极高，除了眼睛像爸爸外，与仙气妈妈十足饼印。

谭俊彦囡囡完美遗传父母基因

从谭俊彦分享的相片可见，主角谭晴坐在生日蛋糕前，脸上挂著灿烂的笑容。这个蜂蜜主题的蛋糕上插著「11」字样的蜡烛。谭晴留著一头乌黑长发，扎起双马尾，显得青春活泼。她戴著一副圆框眼镜，流露出文静气质，而最抢眼的莫过于她口中的牙套。即使正在箍牙，谭晴亦毫不吝啬地展露笑容，对著镜头摆出托腮、举V等可爱甫士，可见她对自己的外貌充满自信。谭晴的五官精致，举手投足间散发著少女味，网民纷纷大赞谭晴漂亮，可以继承父母的演艺事业。

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靓妈任祉妍外貌年青冻龄

除了可爱的寿星女谭晴，妈妈任祉妍的状态也让人惊艳。在其中一张合照中，任祉妍与一对子女紧紧相拥，她将头发编成两条麻花辫，打扮年轻。虽然已是两孩之母，但她的皮肤依然紧致白滑，脸上看不见一丝岁月的痕迹，保养得宜。她望向镜头时的温婉笑容，气质出众。她发文写道：「初生时的浓烈未减，每分每秒你都带著灿烂和无畏、笃定和梦想，尽情的生长.. 11年、132个月、4018天」，精确计算著女儿成长的点滴。她鼓励女儿勇敢面对成长的挑战，并温柔地承诺：「我不会期待答案，只愿你坚定向后，用你喜欢的方式让花成为花，让树成为树。我们将会是这条成长之路上最坚定的支持者！」

谭俊彦与老婆拍剧结缘

任祉妍与谭俊彦于2013年因合作内地剧集《冰酒窝》而结缘，擦出爱火。婚后任祉妍淡出幕前，专心相夫教子，随丈夫回港定居。原来任祉妍也是一位高材生，她早年在北京打拼，其后远赴新加坡升学，以全系第一名的优异成绩，毕业于新加坡南洋理工大学的戏剧系，是一位美貌与智慧并重的才女。回流内地后，她曾参与电视剧及话剧演出，只是为了家庭毅然放弃演艺事业，成为老公谭俊彦最强后盾。

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