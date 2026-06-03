波波黄婧灵衣着密实凭实力考获车牌 水上乐园包到冚打卡：最怕晒黑 解放性感睇心情

黄婧灵（波波）为《万众同心公益金》录制外景节目，与「万众同心金益金」筹划委员会主席杨俊建先生等一同出发共襄善举。波波透露节目由一众主席组队带艺员乘搭公共交通工具，全程不能辅助提示：「佢哋好可爱，途中录咗好多虾碌嘢！」谈到主席们在其他环节义卖生果获得大量善款，波波笑言自己可以卖菠萝，被关嘉敏笑指更适合卖西瓜时，波波则大开食字玩笑指：「都得！好彩我唔系傻啫！」

黄婧灵主持《美食新闻报道》带队朝圣

黄婧灵最近频繁主持《美食新闻报道》节目，带领观众品尝街头、地道及高级美食，希望大家能够随节目朝圣：「不断揾好嘢畀大家食，希望大家睇得开心、食得开心！」波波更自爆日前体验到内地体验卡丁车比赛，非常好玩因此路程遥远亦值得，虽然只刚刚考获车牌，但亦享受驾驶乐趣。黄婧灵更讲述考车过程，表示全程专心驾驶未有特别理会考官，亦朴素出席 考试：「我衣着密实，因为𠮶日好晒所以短袖T裇，下身就着牛仔长裤，真系凭实力嘅！」

黄婧灵解放性感睇心情

波波日前在社交媒体分享到水上乐园游玩的相片，在滑梯前打卡装扮出奇密实，波波笑指当日与平时衣着打扮一样：「本身我着得仲多！我成个头、对脚仲有衫搂住！其实我好癫，有时好冻反而会短少少，好热又会著羽绒！」由于怕被阳光晒黑，因此会因应心情与天气调节装扮。在即将来临的夏日，波波表示将视乎心情决定是否解放性感：「我去𠮶日系最热，一定要覆盖全身皮肤！」

关嘉敏不敢模仿Miss Chan Chan

俞可程与关嘉敏分别要于节目上演唱，关嘉敏更在台上模仿陈洁灵唱腔引得全场大笑！俞可程受访时表示于《魔音女团》节目上喜获陈洁灵教导指点唱功，过程不论技巧及情绪演绎均获益良多，但不敢像关嘉敏一样大胆模仿Miss Chan Chan！关嘉敏早前于肚皮舞比赛获奖，但是次节目中则未有加插舞蹈表演，Carman笑言：「肚皮舞迟啲会有机会，顺利安排得成大家就睇到！」俞可程则提议关嘉敏将无伴奏合唱与肚皮舞融合表演，Carman笑言若善长人翁加码捐款则乐意浑身解数献技。

俞可程紧张偷看求爱勇者IG

俞可程即将拍摄《女神配对计划2》节目，笑言对节目流程环节仍一无所知：「我完全唔知成个节目点玩！」关嘉敏作为上辑女神之一，表示真人骚仅于当日才知道内容，但已提前为Kanis海选适合的求爱勇者，俞可程笑指：「佢都有同我讲提前见晒所有男仔，但冇同我讲有咩男仔、点样嘅男仔！」关嘉敏表示以俞可程为目标参与节目求爱勇者均质素甚高：「令我眼前一亮！外观内在都好好，仲有技能添！」俞可程听到后心花怒放，笑指：「好紧张！希望见到佢哋！（没再偷看？）我剩系去偷睇一次，只系见到几个，知道好似两三个拣我，有偷睇佢哋IG、有好努力预备中，但唔知佢哋会唔会入围嘛！」关嘉敏更笑言今年许多年轻参赛者，与上届分别甚大：「个个行入嚟都话钟意姐姐！（妳感动心动？）可能佢哋想赞下我！话钟意我呢类对象，我即刻反白眼，你上年唔讲、今年我冇参加先讲？」亦表示尚未准备好重新出发，感情方面一切随缘。