傅嘉莉深V晚装自拍晒丰满身材 肌肤白到反光极致诱惑 网民佩服发型师目不斜视

41岁的傅嘉莉，加入TVB逾10年，演出过不少剧集，形象健康入屋。近日傅嘉莉在社交平台上发布了一段短片和多张美照，瞬间引起网民热烈讨论。影片中，她正在化妆间，让发型师弄头发，并拿起手机对镜自拍。镜头下的她，身穿一件黑色深V领晚装，极具巧思的性感剪裁，将她丰满骄人的上围展露无遗，皮肤白到反光，散发出极致诱惑。一头波浪长卷发配上精致妆容，眼神妩媚，状态大勇。她在配文写道：「不够光的照片，却出了朦胧的味道」。傅嘉莉的性感自拍，不仅非常吸睛，网民更佩服发型师全程目不斜视，显得十分专业。

傅嘉莉两大重头剧在手

傅嘉莉以绝佳的性感状态示人，正是为接下来接踵而来的工作做好准备。她在帖文中兴奋地向粉丝预告：「已经非常期待我和姊妹的《玫瑰战争》，未拍完，但已经好想看的《警是个大佬》」，亲自宣布自己将有两部重头剧集即将推出。事实上，傅嘉莉的演技早已备受肯定，早前她凭借《反黑英雄》「陈珊珊」一角，在《万千星辉颁奖典礼2024》中大热夺得「最佳女配角」奖，实力与人气兼备的她，更被一众网民视为「未来视后」的人选之一。

相关阅读：TVB「上位花旦」随时转跑道？成就解锁进修新课题为未来铺路：生活开始好充实

傅嘉莉随时转型当宝石鉴定师

傅嘉莉除了在演艺事业上默默耕耘，屡创佳绩，傅嘉莉在镜头外，更早已为未来前途铺路，对珠宝情有独钟的她，早前已顺利完成宝石鉴定师基础和文凭课程，成功考获专业资格。为了精益求精，年初傅嘉莉又开始了新一季的珠宝课程，展现出惊人的毅力，坚持一边拍剧一边进修，将事业与个人兴趣完美结合，为自己开拓了演艺以外的专业道路。

相关阅读：傅嘉莉随时变盲？眼角膜受损病情恶化爆发式爆红筋 刺痛无比难以形容需紧急入院