薛家燕滑倒险鼻骨裂 投诉管理处冷漠无动于衷 力撑李家鼎脱离李泳汉父子关系 感谢恩师钟景辉创办演艺学院

薛家燕、姚焯菲（Chantel）、宋宛颖（Sabrina）、庄子璇（Hilary）、俞可程（Kanis）、关嘉敏（Carman）、黄婧灵（波波）等今日出席慈善筹款直播节目《万众同心公益金》记者会，分批透露当晚节目上的表演项目及预录外景节目内容。薛家燕以「黄袍加身」配巨型玉佩华贵造型现身，透露为公益金节目表演心情既兴奋又紧张，将与《为你钟情》音乐剧演员一同演出，自己加入剧组感到有心理压力，并忆述昔日与哥哥张国荣之间的缘份：「当年张国荣第一次参加歌唱比赛，就由黎小田同我做评判。」因此一口答应加入演出，并演唱哥哥出道前热爱演唱的曲目《Twist and Shout》，令演出意义非凡。

薛家燕摔倒撞伤鼻翼

家燕姐却透露密锣紧鼓准备演出时，因天雨路滑关系，日前竟在公司楼下大堂未有铺平的地毡上滑倒，向前跌倒后，脸孔向下直撞地面：「块面落地当场晕一晕、好痛！即刻摸一摸鼻惊鼻骨裂！」当时身边围绕许多表演学校的家长，纷纷上前搀扶，并买罐装汽水作冰敷之用。家燕姐当时未有流鼻血，但鼻翼右侧却因意外撞损及留有疤痕：「我手脚冇事，但个鼻撞到肿晒、瘀咗几日！」

薛家燕大方不予追究

家燕姐亦大方指向右侧鼻翼，凹陷疤痕相当明显，但未有求医检查鼻骨及手脚骨骼。家燕姐在意外发生三日后，罕有盛怒返回管理处投诉：「点知佢哋同我讲喺闭路电视睇到，我话睇到竟然唔出嚟扶我？真系抵闹！」管理处则有实施补救，在地毡边沿贴上胶纸，防止其他出入行人再次滑倒，家燕姐亦表示不打算向管理公司追究：「算啦！自己冇事就算啦！」家燕姐表示孙儿目睹瘀伤并表达慰问，亦有向在港的次女及儿媳谈及伤势，但决定不惊动身在加拿大的长女，以免引起忧心。

薛家燕悼念钟景辉

提到钟景辉（King Sir）今晨于梦中与世长辞，享年89岁，薛家燕作为King Sir多年合作伙伴及朋友，感到难过及不舍，透露钟景辉为丽的电视年代多年上司：「佢当时喺丽的电视做高层，我做《家燕与小田》节目有请教佢，有畀好多意见我哋。佢系一个好有爱心嘅人，喺演艺界嘅贡献好大好大！」家燕姐感谢King Sir创办成立香港演艺学院，目前家燕妈妈艺术中心许多导师均毕业于演艺学院，不论在演艺训练、表演功力及对外做人处事的态度，演艺学院毕业生均来自King Sir的教导传承。

薛家燕忆述合作点滴

薛家燕亦忆述与钟景辉合作点滴，在《Loving You我爱你》节目共演许多角色：「系一个好好嘅剧本，有时做我老公、有时做我哥哥。有时一日拍两集，我谂紧𠵱家系咩角色，King Sir会提我『定啲嚟，依家你做我个妹，下昼你就做我老婆，对我嘅眼神就唔同喇』佢都有提点我。」与钟景辉多年合作非常愉快，对自己循循善诱，并哽咽表示：「知道佢瞓瞓下觉安祥离去，已经系佢嘅福气，佢修返嚟嘅。我喺呢到同佢屋企人讲声节哀顺变多多保重，King Sir喺我哋心目中，永远都咁敬爱怀念嘅好导师、好艺人。」表示上次与钟景辉见面已长约三四年前，因对方年纪老迈甚少外出聚会。

薛家燕斥李泳汉态度恶劣

另外，李家鼎接受《东周刊》独家访问，公开宣布与长子李泳汉脱离父子关系，薛家燕认为鼎爷一直非常爱锡及在金钱上支持李泳汉与一众孙儿，再次重申听到李泳汉对鼎爷的恶劣态度感到难过，认为李泳汉不应以学历低为借口不寻求工作自力更生：「鼎爷有咁嘅决定系经过深思熟虑，因为佢长年都好爱锡大孖细孖（李泳汉、李泳豪）点解有咁嘅情况？佢一定有谂过，好唔啱！」并再指责李泳汉在母亲施明离世多时才通知鼎爷，举动并不恰当，对患病的鼎爷态度亦恶劣：「我谂所有香港人听到都觉得『点会咁样讲嘢？好似追债咁！』唔系嘛，我谂大孖要有个警觉。」认为李泳汉不能再依靠鼎爷经济支持，需要自力更生：「你本身有三个小朋友，要负起养家责任，呢个系好嘅提示，希望佢知点做一个好爸爸。」