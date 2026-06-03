东张西望｜「HPV男女」避入健身中心 涉事分店突然做深层清洁？ 「播毒」事件引全城讨论

TVB节目《东张西望》近日报导，21岁的H先生被多名女子指控隐瞒HPV（人类乳头瘤病毒）病史，并没有做安全措施的情况下与人发生性行为，事件引起全城关注。在昨晚（3日）播出的追访片段中，H先生为逃避三位女受害人与主持人的质问，一度避走至大埔一间健身中心。事隔一日，该健身中心的大埔分店今日（3日）便于Instagram限时动态发出通告，表示将进行深层清洁并暂停营业，时间点上的巧合，立即引发网民热议，猜测是否与H先生的「播毒」风波有关，更有网民讨论HPV传染方式警醒大众。

H先生认染HPV遭三女追骂成热话

事件源于三位女受害人向《东张西望》求助，指控H先生在社交平台结识女性，并在声称「一对一」的亲密关系中，隐瞒自己的HPV病史。节目中播出的对质画面极具张力，H先生起初矢口否认，但在主持与三位女士的再三追问下，最终承认自己确实感染HPV，但态度强硬，拒绝向受害人道歉。其后，H先生转身跑入健身中心企图躲避，而本身亦是该中心会员的三位女士即跟随入内，上演「三女追骂一男」的场面，相关片段在网上疯传。

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HPV透过性接触传染

三位女受害人在访问中表示，她们先后确诊感染HPV，身心受到极大创伤，更要面对痛苦的活组织化验过程。她们勇敢站出来，除了控诉男方毫无悔意，更希望借此警醒所有女性正视风险。其实HPV主要透过性接触（包括阴道交、肛交或口交）时的直接皮肤或黏膜接触传染，即使有使用安全套，若未覆盖的部位有接触，仍有机会受到感染。受害人呼吁大众在结交伴侣时要小心谨慎，切勿轻视HPV的传染途径与严重性，事件曝光后亦令网民一面倒谴责男方行为。而今日疑似在《东张西望》中出现的健身中心大埔分店忽然做深层清洁，即惹来「抽水」之嫌，更有网民担心有不了解HPV传染方式的网民，会误会普通接触亦有可能染上HPV。

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