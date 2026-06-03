吴若希揭旧爱一脚踏七船 与女死党澳门过夜？ 汤盈盈难忍钱嘉乐真咀虾头丨夫妻肺片

无线（TVB）节目《夫妻肺片》近日热播中，由曹永廉、萧正楠、吴若希及车婉婉主持，日前一集大谈两性出轨与婚姻地雷。吴若希（Jinny）任嘉宾在节目中爆料，分享曾遭前度「一脚踏七船」的惨痛经历。吴若希忆述当时凭女人的直觉趁对方熟睡时查阅手机，惊觉男方竟同时与五、六名女性有染，甚至与「女死党」到澳门过夜！同场的星级嘉宾汤盈盈亦自爆极度介意老公钱嘉乐拍亲热戏，更曾因老公在舞台剧《今晚打老虎》与虾头（杨诗敏）没有借位下真接吻而呷醋，在庆功宴上全程黑面，吓得钱嘉乐此后不再带她出席庆功宴，爆笑分享成为亮点。

有任何身体接触已算出轨？

除了吴若希与汤盈盈的分享，主持车婉婉亦就「出轨」下定论，认为有任何身体接触已经算是出轨。面对女士们的严格标准，人夫阵营亦公开防偷食与杜绝狂蜂浪蝶的奇招。嘉宾森美透露曾获相学师傅警告命带「烂桃花」，一旦偷食必被正宫揭发，故多年来努力「修心」；曹永廉则笑言北上拍剧时，会特意借用洪天明的助手睡在客厅门口「挡煞」，却遭萧正楠寸爆此举只是为了「防止自己行出去」。为表忠诚，萧正楠与森美更即场比拼手机Wallpaper，展示以老婆靓相作为「防护罩」的爱妻杀手锏。

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侦探大爆富豪界Top 3偷情地点

为深入探讨偷情话题，节目特别邀请香港侦探总会副主席李力恒大爆城中富豪的惊人「偷情奇案」。李侦探公开了富豪界的 Top 3 偷情地点，更分享了一宗企业大老板于垃圾房与清洁工偷食的极端案例，男方东窗事发后惨赔五个千万物业给正室。另一单豪门八卦更夸张，一名富豪委托调查机警未婚妻，侦探团队需动用七车进行全方位跟踪，最终揭发女方不仅同时狂交五男，更与同性闺蜜热吻兼享受「小鲜肉服务」，峰回路转的剧情令在场嘉宾听到哗哗声。

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