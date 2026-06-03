Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

吴若希揭旧爱一脚踏七船 与女死党澳门过夜？ 汤盈盈难忍钱嘉乐真咀虾头丨夫妻肺片

影视圈
更新时间：19:00 2026-06-03 HKT
发布时间：19:00 2026-06-03 HKT

无线（TVB）节目《夫妻肺片》近日热播中，由曹永廉、萧正楠、吴若希及车婉婉主持，日前一集大谈两性出轨与婚姻地雷。吴若希（Jinny）任嘉宾在节目中爆料，分享曾遭前度「一脚踏七船」的惨痛经历。吴若希忆述当时凭女人的直觉趁对方熟睡时查阅手机，惊觉男方竟同时与五、六名女性有染，甚至与「女死党」到澳门过夜！同场的星级嘉宾汤盈盈亦自爆极度介意老公钱嘉乐拍亲热戏，更曾因老公在舞台剧《今晚打老虎》与虾头（杨诗敏）没有借位下真接吻而呷醋，在庆功宴上全程黑面，吓得钱嘉乐此后不再带她出席庆功宴，爆笑分享成为亮点。

有任何身体接触已算出轨？

除了吴若希与汤盈盈的分享，主持车婉婉亦就「出轨」下定论，认为有任何身体接触已经算是出轨。面对女士们的严格标准，人夫阵营亦公开防偷食与杜绝狂蜂浪蝶的奇招。嘉宾森美透露曾获相学师傅警告命带「烂桃花」，一旦偷食必被正宫揭发，故多年来努力「修心」；曹永廉则笑言北上拍剧时，会特意借用洪天明的助手睡在客厅门口「挡煞」，却遭萧正楠寸爆此举只是为了「防止自己行出去」。为表忠诚，萧正楠与森美更即场比拼手机Wallpaper，展示以老婆靓相作为「防护罩」的爱妻杀手锏。

相关阅读：陈炜大爆遭同剧「鲜肉拍档」狂追：不断言语撩我 前TVB男星成嫌疑人 曾赞炜哥「最正嘅女人」

侦探大爆富豪界Top 3偷情地点

为深入探讨偷情话题，节目特别邀请香港侦探总会副主席李力恒大爆城中富豪的惊人「偷情奇案」。李侦探公开了富豪界的 Top 3 偷情地点，更分享了一宗企业大老板于垃圾房与清洁工偷食的极端案例，男方东窗事发后惨赔五个千万物业给正室。另一单豪门八卦更夸张，一名富豪委托调查机警未婚妻，侦探团队需动用七车进行全方位跟踪，最终揭发女方不仅同时狂交五男，更与同性闺蜜热吻兼享受「小鲜肉服务」，峰回路转的剧情令在场嘉宾听到哗哗声。

相关阅读：夫妻肺片丨曹永廉惊爆男嘉宾敢讲偷食 萧正楠自认幸福：我无前度太太黄翠如是初恋

最Hit
00:50
钟景辉于睡梦中离世享年89岁  姪儿沉痛宣布消息  著手处理King Sir身后事：感谢一直关心陪伴
影视圈
6小时前
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
05:57
101岁罗艳卿坐轮椅现身：跌跛脚少出街 爆生活日常最爱「车大炮」打麻雀常「走鸡」
影视圈
12小时前
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
钟景辉离世丨去年现身西贡「最后露面照」曝光 坐轮椅望海明显消瘦 疑于护老院庆生思路仍清晰
影视圈
6小时前
置业是不少人的毕生梦想。中新社
男子买34楼住宅13年未收楼 开发商：只准建32层
即时中国
7小时前
02:07
Save Lily｜法庭按指示送Danny往收容所 其父母同意抽取DNA作比对
突发
1小时前
Save Lily｜邻居指Danny母怀孕时「好大个肚」会打招呼为人「几好」
Save Lily｜邻居指Danny母怀孕时「好大个肚」会打招呼为人「几好」
突发
6小时前
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
Save Lily涉事男女被捕前最后身影曝光 网民直击长沙湾行踪 奇特「遮尖」朝天、婴儿状况惹热议｜Juicy叮
时事热话
9小时前
慈云山兄弟争执 兄危站簷篷2小时后堕楼亡｜珍惜生命
突发
42分钟前
钟景辉离世丨King Sir终生未婚 曾与苏杏璇传绯闻 年轻时是阳光爆肌男竟「无女埋身」
钟景辉离世丨King Sir终生未婚 曾与苏杏璇传绯闻 年轻时是阳光爆肌男竟「无女埋身」
影视圈
4小时前
半年结临近 汇丰「参战」上调定存息 星展4及6个月期达3厘
半年结临近 汇丰「参战」上调定存息 星展4及6个月期达3厘
投资理财
9小时前