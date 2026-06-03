爱回家丨张景淳吕慧仪世纪之吻！龚烨、熊若水咀嘴花絮甜到漏 征民意决定CP结局

TVB处境剧《爱回家之开心速递》将于7月迎来大结局，引来全城不舍与热烈关注。剧中多对CP的感情线发展一直牵动人心，而近日的剧情讲到「龚水CP」，龚烨（张景淳饰）与熊若水（吕慧仪饰）率先迎来命运转折，剧中龚烨竟无预警被「炒鱿鱼」，不过失业危机并未影响两人感情，随后更上演了一幕甜度十足的「龙须糖之吻」，瞬间被网民洗版。张景淳其后在社交平台分享多张锡锡的甜蜜照外，更公开征集民意，呼吁网民亲自留言决定各对CP的最终走向。

张景淳、吕慧仪剧中激吻极度肉紧

从张景淳分享的幕后花絮相片中可见，两人嘴对嘴接吻外，并拉扯著一丝丝的龙须糖，糖丝甚至沾满了两人的嘴唇，画面既缠绵，又充满搞笑氛围，难怪一众「龚水党」纷纷激动大呼「甜到漏」、「隔住个mon都觉得黐立立」。张景淳透露，为配合这场重头戏，他要亲身上阵拉糖，现场更有专业师傅边拍边教，并笑言：「整唔难，好食就好难！」

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张景淳呼吁网民留言改写结局

张景淳在社交平台，向粉丝大派定心丸，除了发文力证「龚水」情比金坚，他在剧中只是转换人生跑道，并未有离开「熊家」，他更亲自向全港观众发出「召集令」，为配合剧组的大结局宣传活动，张景淳提议剧迷，踊跃到TVB的官方社交平台留言，用实际行动支持自己的心水CP。他大卖关子表示：「爱回家结局季，好多估唔到嘅事，大家不如去官方帐号/官方讨论区多留言，讲下你想睇到乜嘢结局方向，故仔随时会因你一句话而改变！」呼吁网民把握这个难得的机会，亲自改写角色的命运。

网民最想「金城安」与「Bonnie」复合

其实除了焦点所在的「龚水CP」外，网民亦极度关注其他经典情侣档的最终归宿。当中呼声极高的，包括感情逐渐升华的「风少」与「素素」（陈浚霆、古佩玲饰）；在剧中经常有可爱爆笑互动，「Elaine」与「阿壮」（李芷晴、焦浩轩饰），以及经历过无数离合、陪伴观众一同成长的初恋CP「金城安」与「Bonnie」（周嘉洛、林凯恩饰）。到底这些陪伴大家多年的荧幕情侣，最终会迎来哪些转折，现时要视乎民意走向，随时可以改写结局。

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