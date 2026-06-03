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钟景辉离世｜谢君豪痛失恩师King Sir 悲痛诉师徒情：3月才刚庆生 将会全力协办身后事

影视圈
更新时间：16:48 2026-06-03 HKT
发布时间：16:48 2026-06-03 HKT

香港戏剧泰斗钟景辉（King Sir）今早（6月3日）离世，消息震惊香港演艺圈。其得意门生、金马影帝谢君豪在闻讯后大感难过，透过公关回复传媒，首度开腔悼念恩师，细诉两人多年来深厚的师徒情谊。

谢君豪忆3月才刚与King Sir庆生

谢君豪与钟景辉的师徒关系在业界一直是佳话。谢君豪透露，自己与King Sir非常有缘，两人不仅是师徒，更是「同月同日生日」的挚友。多年来，两师徒每逢生日都会相约一同庆祝。谢君豪感性地表示，今年3月他才刚与恩师聚会、欢度生日，平日师徒俩也一直保持紧密联系，他亦不时会抽空探望与陪伴对方。

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谢君豪惊闻恩师离世噩耗

噩耗传来时，谢君豪正身处香港演艺学院歌剧院的舞台上，为其主演的新剧《魔幻时刻》（The Magic Hour）进行紧张的排练。重临旧地却迎来恩师仙逝的消息，让谢君豪感慨万分。他悲恸地表示：「1986 年自己入读香港演艺学院第一年，正是在同一个舞台演出 King Sir 执导的剧作《风流剑客》，那也是我跟随恩师的首部演艺工作。数十年后在同一个地方惊闻噩耗，触景伤情，满心皆是感触与悲痛。」

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谢君豪：没有钟景辉，就没有今天香港演艺界格局

谈及恩师钟景辉（King Sir）对香港影视及话剧界的贡献，谢君豪直言，King Sir是香港戏剧与影视界不折不扣的「开山宗师级人物」，他表示：「King Sir 纵横演艺界多年，他不单是大众熟知的 TVB 资深演员，更是香港戏剧、影视领域的一代宗师。他是业界的开山鼻祖与先驱前辈，在舞台剧与电视电影两大领域，都留下了无可磨灭的伟大功绩。」谢君豪更高度评价恩师的历史地位，直言：「没有 King Sir，就没有香港演艺学院，亦不会有今日香港演艺界的辉煌格局。他的地位举足轻重、极为崇高。」

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谢君豪将会全力协助恩师身后事

对于恩师最终在梦中安详离世，谢君豪在悲痛之余也深表感恩。他认为这对于安详仙逝的 King Sir 而言是最好的结局，并诚心祝愿恩师一路走好、灵魂安息。最后，谢君豪承诺，日后在处理恩师钟景辉的身后事时，自己定会尽最大努力守护学生的本分，全力以赴协助其家人处理所有善后事宜，报答浩瀚师恩。

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