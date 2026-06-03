陈晓东红馆个唱门票秒杀士气高涨 带伤狂练舞步誓完美演出 娃娃公仔跨界代言双喜临门

陈晓东（东东）完成了演唱会宣传便回北京处理事情，昨天回港准备19号红馆演唱会的排练，第一天便收到演唱会门票售罄的好消息，令东东和团队非常兴奋，大家士气高昂。东东说：「目前时间都在积极排舞，希望尽量记舞步，自己有空余时间，也对着电脑不断看舞步的视频，睡觉前也看，简直是一路记一路睡觉。膝盖伤正在痊愈中，最怕的是再扭伤，最怕成为了自己的伤患就手尾长。」

陈晓东娃娃公仔跟景德镇陶瓷合作

香港演唱会刚报捷，东东又要忙宣传巡回演唱会马来西亚站，因为完成香港骚一星期后便要在云顶举行，他下星期就要开始配合宣传。此外，最近有另一开心事，便是东东的「仔仔」（火爆黑战士娃娃公仔）成为景德镇陶瓷合作周边项目，推出陶瓷限定挂件，东东表示：「阿仔接代言！好劲！所以自己演唱会都要好落力排练，让大家欣赏最好的状况。」