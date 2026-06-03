香港电影资料馆珍藏展丨元彪评刘俊谦：演技派未系动作演员 刘家荣对寻回兄长刘家良骨灰交叻女翁静晶安排

元彪与刘家荣昨晚到沙田出席「幸会25岁—香港电影资料馆珍藏展」开幕礼，两人表示刚才看展览时，也勾起不少回忆，元彪指尤其是看到与家荣哥在40多年前合作的电影《杂家小子》，家荣哥也谓两人打斗场面，相信现在时下很多演员都做不到，元彪解释因年代不同，不像他们由在动作方面细学到大般，以前拍动作片要好犀利，因为不突出就没有人欣赏，又谓很开心资料馆存放这些，令大家到现在还可以欣赏，家荣哥亦指刚看回以前曾合作过的明星，有些已不在世，但看到海报也感到感触。

元彪见前辈罗艳卿很开心

元彪指以前小时候做学师时，罗艳卿已经踏上大戏的舞台，家荣哥也笑言自己当时在卿姐身后拿着大刀做布景，所以见回前辈感到很开心。

元彪点评现代动作演员较形象化

元彪觉得现在的动作演员没有以前般全面，但他们也是很努力，不同的是自己可以亲力亲为，可以度位：「以前睇到呢啲我哋就开心，喺2楼挞落去，𠵱家身手当然有，但就比较形象化啲，所以两代嘅演员系有分别。」提到刘俊谦指元彪看完《九龙城寨》之后也有给予意见，他觉得刘俊谦在表演方式是不错：「但如果以动作嚟讲，佢仲未系一个动作演员，佢比较系演技派，将来自己再酝酿多啲动作，全面啲就好啲。」不过他也大赞刘俊谦很谦虚，也是一个易沟通及容易被人接受的演员，至于他也曾跟伍允龙拍过打戏，他表示当初与他一起到内地和谢霆锋一起拍《咏春》，当时他刚从美国来港。

《夜王》将七、八十年的事物融入电影

提到两人在开幕礼上大赞导演吴炜伦，指他在《夜王》中将7、80年代的事融入电影中，让大家知道这些年代曾发生过这些事情，认为这样做很成功，问两人是否有机会跟对方合作？元彪认为世事很难说，可能撞埋一起会有火花，有机会也不出奇，𠵱家荣哥则表示好难，因为要找到啱自己的事情，现在有危险的动作自己也不会做，但简单一点又不需要找自己，不过两人指世事没有绝对，做电影从来没有「退休」这两个字，只要有人揾，自己钟意做就会做。

刘家荣不清楚刘家良骨灰事件进展

另外，早前刘家良的骨灰龛被盗后找回，翁静晶之后指会安排海上撒灰，问到身为刘家良细佬的家荣哥是否知道进展？他说：「呢个我都唔知，因为佢冇同我沟通，我只系知道佢揾返我大佬啲骨灰，一切佢自己会安排，因为佢系一个好叻安排事嘅女人。」

