73岁李家仁医生现身《流行都市》 仍未退休思路清晰 曾出多首儿歌拒做全职歌手：揾唔到钱

73岁著名儿科医生李家仁久违现身萤幕！近日，李家仁医生获邀上TVB节目《流行都市》担任嘉宾，分享儿科医学知识及个人近况。相信不少港人对李家仁医生都不陌生，当年他主唱的经典洗脑儿歌《小明上广州》、《小明坐火车》唱到街知巷闻，至今仍是许多人的集体回忆。这次他罕有再次亮相电视节目，瞬间勾起大批网民的童年回忆，其近况更迅速成为Threads热话。

李家仁医生苍老不少仍思路清晰

在《流行都市》的访问中，李家仁医生除了大谈专业的儿科医学知识外，更亲自向大众交代最新动向。虽然已经年届73岁，但他向主持及观众透露自己依然未退休，目前仍然有继续挂诊睇症，坚持为小朋友的健康把关，敬业乐业的态度令人敬佩。

对于李家仁医生今次的惊喜现身，各大讨论区的网民纷纷发表意见及热烈讨论。不少网民感叹岁月催人老，指李家仁医生外表确实苍老了不少，但令人欣慰的是，他在节目中对答如流，思路依然非常清晰，精神状态相当不错。网民纷纷留言送上祝福，希望这位陪伴港人成长的「儿歌医生」能够保重身体，继续健康快乐地为大家带来正能量。

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李家仁医生拒做全职歌手

在节目中，李家仁医生更罕有分享当年跨界做「儿歌歌手」的点滴，坦言虽然《小明》系列大受欢迎，但从未打算做全职歌手，「我知道我哋儿歌呢啲揾唔到钱，人哋想睇后生又有型嘅（歌手），会有好多女Fans，我哋边有。」他分享当年推出歌曲完全是出于对小朋友的喜爱和个人兴趣。相较于发展演艺事业，他更看重自己的医生天职，并在访问中借此寄语及鼓励年轻一代投身医疗行业。他勉励有志愿的后辈努力读书做医生，表示这份工作不仅能带来稳定的生活保障，更重要的是能够以专业医学知识去帮助别人、拯救生命，这种济世为怀的使命感与助人的满足感绝对是无可替代的。

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《流行都市》CP终公开关系？