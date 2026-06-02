东张西望丨「播毒渣男」现身认有性病 三女围绕对质：我抽组织下面流几多血呀 拒道歉冷笑受访

TVB节目《东张西望》连日来报道的「播毒渣男」事件，年仅21岁、自称是篮球教练的「H先生」，被多名女子指控一脚踏多船，疑隐瞒患多种性病的情况下与不同女性发生关系，多名女士受传染，三名受害人「报东张」接其恶行。今晚（2日）《东张西望》播出，三名受害人与制作组联手设局将H先生约出来，并即场正面对质！

H先生与三女当街对质

在今晚（2日）播出的节目中，这场火药味十足的对质场面终于完整曝光。三名女苦主当街连番质问H先生，期间有人情绪激动，当场忆述因感染性病而要接受痛苦治疗的惨痛经历，更崩溃控诉：「点解我验完知道中咗之后，你仲揾其他女仔搞嘢呀」、「我抽组织下面流几多血呀」、「你知唔知抽组织几痛呀」、「食𠮶只药系好恶心，𠮶阵我日日呕」。

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H先生拒向受害女士道歉

不过，面对三女的控诉，H先生的反应却令人极度心寒。他起初不认有性病，未有正面回应问题，其后在整个对质过程中，不但未有正眼看过三名受害人，在接受《东张西望》主持访问时更离奇地露出微笑。纵使他亲口承认自己患有性病，但全程未有流露半点悔意，亦绝对拒绝向三名被他传染的女子道歉。

对于所有的指控与质问，H先生仅以找律师作挡箭牌。他在离开前曾向主持人留下联络电话，声称愿意日后再接受访问交代详情，惟据节目组透露，直至该集节目播出为止，H先生一直「潜水」未有再作任何回复及现身。

事件曝光后，大批网民对H先生的态度感到极度心寒与愤怒，直斥其行为极不负责任，并留言力挺三名受害女子勇敢站出来揭发事件，以免再有更多无辜少女受害。

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