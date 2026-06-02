陈志云访问疑欠准备被批评 叫错达哥姓氏 拒认「废老」：乜嘢都知唔使访问佢

资深传媒人陈志云早前在其YouTube频道，访问香港网络直播主「达哥」林慧韡，却引发连串公关灾难，被网民狂轰态度傲慢，更被狠批为「废老」。面对网上排山倒海的负评，陈志云近日首度开腔回应。面对网民骂他「废老」，陈志云展现极高EQ，豁达笑言：「闹我废老？唔系废婆咩？我都唔嬲，你话我废就废呀？」他坦言极少反击，但今次也忍不住隔空反问苛刻的网民：「你话我唔尊重人嘅时候，不如你听吓自己讲紧啲乜嘢？」他强调对自己充满信心，勉励网民面对恶评切勿减低自信。

陈志云叫错达哥姓氏疑无做准备

针对网民列出的各项「不尊重」罪状，陈志云亦逐一解画。对于在节目开首，将达哥错唤为「陈先生」及讲错对方毕业的大学，疑似未做资料搜集，被指「零尊重」受访者，陈志云承认是一时「冲口而出」，认为日常生活中叫错名姓实属寻常。他更幽默地以人工智能「抽水」，笑指连ChatGPT都曾错误写他坐过监，澄清后修正即可。至于被狠批事前毫无准备、不懂网络文化，陈志云坦言达哥的直播世界对他而言确实陌生，但他强调有做资料搜集。他解释，邀请达哥是希望将网络红人介绍给传统观众群，更反驳指：「如果佢乜嘢背景我都讲得出，我就唔使访问佢，自己对住镜头讲就得啦。」

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陈志云否认暗讽达哥其貌不掦

在访问中，陈志云提到粉丝不敢当面赞达哥靓仔，是怕他成为取笑对象，网民有感陈志云言谈间，暗讽达哥「其貌不扬」。陈志云对此矢口否认，笑言身边朋友看完均无此感觉，他力撑达哥当日「化晒妆、set晒头，不知几靓仔」，绝非外界解读的贬低之意。作为资深主持，陈志云强调最在乎嘉宾感受，直言若对方感到不适绝对愿意道歉。他透露已第一时间致电达哥慰问，结果达哥不仅没有介怀，更大方安慰他：「唔会喇，大家识，大家坐低倾，知大家唔系咁，你唔好唔开心。」两人私下的互动证明关系未受影响，亦令「不尊重」的指控不攻自破。

陈志云被指用旧思维做访问

回顾这场风波的起因，源于陈志云以传统媒体人的旧有思维，去审视现代网络打机文化。在该集中，陈志云抛出「打机有咩咁好玩」、「打机会唔会俾阿妈打」等过时提问，令年轻观众感到刺耳。当达哥真诚分享心路历程时，陈志云更无视氛围当场大笑，触动网民神经，大批网民怒轰他抱持传统电视台的阶级观念，若受访者换成歌影视红星，便不会有如此态度，而达哥的得体回应，反而获得无数网民赞好。

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