Viu六月片单丨《THE SEASON》6.17首播 林嘉欣全英语霸气演出 首部进军美国串流平台港产英语剧 卢瀚霆惊喜客串

Viu强势集齐荷里活班底、金马影后、奇幻复仇韩剧、恋爱修罗场，以及罗PD孭飞之人气综艺，打造出最强6月煲剧攻略！打头阵有年度瞩目剧集《THE SEASON》，林嘉欣全英语霸气演出，联同卢瀚霆Anson Lo@MIRROR、Marf@COLLAR 的惊喜客串，揭开香港上流社会豪门华丽背后的秘密！由电讯盈科媒体与国际制作公司SK Global联合打造、年度最瞩目的原创剧集《THE SEASON》定于6月17日在Viu盛大首播，作为首部成功进军美国主流串流平台的港产英语剧集，《THE SEASON》集结金马影后林嘉欣、《太阳召唤》Jessie Mei Li、《波西杰克森》Toby Stephens、《我的超豪男友》吴育刚、「影帝之子」钱裕扬以及Kōki等焦点演员，阵容堪称一时无两，班底星光熠熠。

Jessie Mei Li背负复仇使命

《THE SEASON》以香港上流社会为背景，讲述一个发生于香港上流社会、充满华丽气息的复仇故事，故事围绕Hext家族作为权力核心的老牌豪门，透过游艇派对、赛马盛事与慈善晚宴与城中名流周旋；怀有不可告人使命的新面孔Cola（Jessie Mei Li饰）悄然闯入后，这个华丽盛事之夏最终演变成一场惊心动魄的清算，让上流社会的秩序面临彻底失衡。剧中林嘉欣化身名媛Fiona Hext，既要捍卫家族名望，又要迎战各方危机！本身英语流利的她，今回以全英语对白演出，连平日接戏无需试镜的她，也需接连试三场才成功获得角色！

吴育刚今回再演富二代角色

除了林嘉欣倾力演出，Jessie Mei Li同样带来耳目一新的演绎，由她饰演的Cola背负着深埋已久的复仇计划，逐步揭开上流社会层层秘密。Toby Stephens则饰演权力核心的关键人物，外表冷静自持，实则承受莫大隐形压力；他曾坦言太太自小在香港长大，弟弟亦在港工作，故与这座城市结下不解缘。至于吴育刚今回再演富二代角色，更笑言自己有张「天生有钱人」面孔，剧中要驾驶法拉利穿梭香港闹市，过足奢华戏瘾。

李濬荣《新进社员姜会长》演技「升呢」

剧集方面还有Viu Original韩剧《新进社员姜会长》，改编自同名网络小说的奇幻复仇爽剧，不少观众大赞剧集节奏明快：「看了两集完全不拖泥带水」、「家族斗争完全不沉闷」，加上李濬荣演技升呢：「这次真的超惊艳」、「灵魂交换的反差让人爱死了」，都为剧集增加了不少追看性。

《Rak Rak》原始感官寻找灵魂伴侣

此外，还有Viu Original原创恋爱综艺《Rak Rak - Sense of Love》，十位单身男女空降到泰国秘境岛屿Rak Rak岛（幻想之岛），隐藏真实年龄与职业，只能依靠单纯的视觉、嗅觉、触觉等原始感官来寻找灵魂伴侣。

《花样青春》限时限钱限计划流浪之旅

韩综《花样青春Limited Edition》找来朴叙俊、郑裕美与崔宇植三位好友，展开一场没有任何预先规划的「限时、限钱、限计划」韩国国内流浪之旅。韩综《Kumusta》几位菲律宾明星在首尔江南区开设快闪餐厅，将菲律宾风味带到韩国，面对陌生的环境、全新的语言和食材，意想不到的事件接踵而来！

《种豆得豆》济州岛农场生存记

韩综《种豆得豆 做Farm得Farm 动物农场》，韩国演艺圈公认的「至亲铁三角」李光洙、金宇彬、都敬秀（EXO D.O.）再度合体出任务，从种田到开食堂再到出国旅游，今次他们直接把挑战舞台搬到风光明媚的济州岛牧场，三位好友第四度聚首，将在济州岛展开名副其实的 「农场Stay」生存记。

