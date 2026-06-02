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MC张天赋拒认恋情？绯闻网红女友Cherry坐演唱会靓位宣示主权 高调放闪惹粉丝反感

影视圈
更新时间：18:04 2026-06-02 HKT
发布时间：18:04 2026-06-02 HKT

MC张天赋上星期六（30日）在东莞举行演唱会，全场近一万个座位座无虚席，可见他在内地也有强大号召力。有北上支持他的粉丝在场内出现MC张天赋绯闻女友、21岁网红Cherry的身影。有网民拍到Cherry坐在第二行中间的最佳观赏位置，并将照片放上Threads，留言称：「MC今晚笑得特别开心」，引来大量网民热议，并纷纷留言：「化浓妆又要戴口罩」、「MK Girl」，似乎对Cherry颇有微言。

MC张天赋开骚绯闻女友「放闪」

事实上，MC张天赋与Cherry的绯闻，自去年初已甚嚣尘上，不过MC张天赋从未公开承认恋情，然而让粉丝无法接受的，是Cherry三番四次的「不经意」放闪举动。不少歌迷批评她经常以各种方式高调暗示自己「天王嫂」的身分，有意宣示主权。除了今次高调现身东莞，此前MC张天赋的澳门个唱，Cherry从不缺席，并且必定在社交平台上「打卡」，证明自己全程在场。今年初MC在澳门举行农历新年场次的演唱会，她更被拍到在前排座位向观众大派利是。早前Cherry在IG分享的一段影片，更被指「不经意」录到MC的声音，加上她曾被发现在家中梳化自拍，背景与MC家中的梳化极为相似，种种行为都被认为是在「晒命」。

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MC绯闻女友Cherry曾传恋上张家朗

对于Cherry连串的「小动作」，MC张天赋始终未有认爱，他曾公开表示：「如果我有段好稳定关系，我一定会公开。」而粉丝强调并非反对偶像拍拖，而是不满女方的作风。有粉丝直言：「拍拖唔紧要，估唔到你钟意呢啲质素啫」。更有网民翻出Cherry的过往情史，指她与剑击冠军张家朗及篮球员曾湛元传绯闻时，男方同样没有公开承认，疑是Cherry单方面炒作。

MC张天赋与MV女角擦出火花

MC张天赋自出道来，感情世界一直备受关注，他先后与为他拍摄MV的女主角钟卓颖（Ash）及陈濬桦（Santis）传出绯闻。当时Ash被爆出已婚身分后，仍被拍到与MC张天赋亲密同逛超市，事件曝光后其台湾丈夫暗示婚姻遭介入。其后，MC张天赋再被拍到与「熊仔头」FHProduction频道旗下艺人Santis陈濬桦逛超市，但该段绯闻之后不了了之，如今MC张天赋再与高调的Cherry传出绯闻，粉丝始终未有送上祝福。

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 MC曾传恋Ash钟卓颖、Santis陈濬桦？

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