24道采样。耆谈丨胡鸿钧忆追梦历程：遇挫折未言弃视娱乐圈为终身职业
更新时间：17:45 2026-06-02 HKT
发布时间：17:45 2026-06-02 HKT
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胡鸿钧今日到铜锣湾出席《24道采样。耆谈》首播，他表示在节目中演出品人唐世煌的年轻版，又指对方当年走遍校园推广教育科技时遇上波折及被看不起，不过因追梦不放弃的往事，令他想起自己参加歌唱比赛到成为歌手的经历，但也庆幸期间得到很多前辈帮助及同、后辈的支持：「我都算系幸运，当然都有遇过挫折，不过冇谂过要放弃做歌手或演戏。」又笑指已视娱乐圈为终身职业。
胡鸿钧内地经营银饰店
提到他在内地也有经营银饰店生意，他指自己做生意不叻，但幸好有两个好拍档，所以不需花太多时间，问到是否只负责出钱投资及收钱？他就表示也会以顾客身分提供意见。
胡鸿钧筹备香港个唱
胡鸿钧稍后将会分别与吴若希及吴业坤在大湾区及美加开骚，提到他上次在港开骚巳是两年前，他表示已经在筹备，希望可尽快与歌迷见面，问他频频开骚是否赚不少？他就笑说：「唔好咁讲，希望照顾到自己！」
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