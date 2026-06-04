冼靖峰转战TVB新男团SURFIVE变相退出LOONG 9？多次出道被嘲「永恒新人」 高EQ回应

TVB旗下音乐厂牌「爱爆音乐」早前宣布推出全新五人跳唱男团「SURFIVE」！SURFIVE的成员阵容集结了曾在《亚洲超星团》及「Loong 9」中表现突出的冼靖峰（Archie）、余宗遥（DEZ）、文佐匡（Sean）、黄奕斌（大Hugo）与黄星绰（细Hugo）。这队平均年龄仅25.8岁，充满活力，并推出首支派台主打歌《POPSTAR》进军乐坛。随着新团曝光，现年28岁的冼靖峰意外成为网民热话，不少人幽默调侃他经历多次男团重组：「冼靖峰出道多年仍是新人」、「唔讲唔知，妙音龙子（于男团LOONG 9封号）已经第4次出道」、「仲要做几多年新人」。近日冼靖峰出席活动，回应网民对他星途的关注，高EQ应对被嘲「永恒新人」。

冼靖峰屡次出道被嘲「永恒新人」

面对大众的关注，冼靖峰大方笑指这已是自己第三次出道，但他乐于以新人的心态继续磨练自己，期望能持续为粉丝带来惊喜。他更感性告白，直言能遇到这四位神队友是自己的福份：「我不介意再出道多几次去寻找好队友！」此话一出，吓得身旁的文佐匡立刻搞笑打断：「够啦！最后一次啦！已经找到了！」尽显成员间私下真挚又欢乐的好感情。

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冼靖峰回应「退出LOONG 9」传闻

至于网民关注他们是否已变相退出「LOONG 9」，冼靖峰与文佐匡日前出席活动时齐声回应，强调一切「听从公司安排」，并承诺无论身处哪个团体都会尽全力唱好、跳好每一部作品。谈及「SURFIVE」的唱跳实力，自认是舞蹈初学者的冼靖峰坦言压力颇大，但他特别感谢负责为新歌编舞的文佐匡与黄奕斌耐心指导，让他能掌握细节快速上手；文佐匡亦盛赞冼靖峰进步神速，学习能力极高。五子目前正全心投入训练，誓要以最佳状态为观众呈现最完美的舞台魅力。

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冼靖峰名校学霸弃高薪厚职追梦

被网民调侃为「资深新人」的冼靖峰，其背后的追梦历程相当励志。身为名校「喇沙仔」的他从小品学兼优，大学毕业于香港大学工商管理学（会计及财务）学士学位，随后顺利进入银行担任前途无量的管理培训生（MT）。然而为了心中热爱的音乐，冼靖峰毅然放弃了安稳的工作，甚至为了能以最佳姿态上镜，努力减肥数十磅。他曾于2019年参加ViuTV选秀节目《全民造星II》遗憾在48强止步，但他未曾放弃，翌年转战TVB歌唱选秀节目《声梦传奇》第一季勇夺第四名，并于2022年以首支个人单曲《一个人的幸运》正式步入乐坛。直至2024年在《亚洲超星团》斩获第三名并加入LOONG 9，再到如今以「SURFIVE」成员姿态再次出发，这份屡败屡战、拥抱挑战的「勇气」，也让他成为实至名归的实力唱将。

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冼靖峰曾陷「沙士」失言风波跌入谷底

不过，冼靖峰的星途并非一帆风顺。2022年1月，他在与一众《声梦》学员进行网上直播时，因一时口快，竟对著2003年出生的同伴开玩笑指是「沙士死剩种」。由于2003年SARS疫情是无数香港人的沉痛记忆，此番不当言论随即引发轩然大波，不仅遭网民严厉围剿，更有电讯商广告客户急发声明割席。跌入事业低谷的冼靖峰事后在社交平台多次郑重道歉，坦承自己的不专业与不成熟，并透露受到父母与公司的严厉训斥。经过这次惨痛教训，冼靖峰直言曾陷入迷失，但也因此学会了「谨言慎行」。如今带著更理智、成熟的心态再次以「SURFIVE」成员身分出发，粉丝都希望他带着更好的作品与态度来面对大众、一洗负面形象。

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