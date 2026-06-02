朱晨丽否认孕味浓：着得casual被截图 认有互相喜欢了解中圈外人对象

朱晨丽（朱朱）早前现身佛山活动时，因著上米白色松身衫、平底鞋，加上身形略胖，被指孕味浓，她今日到铜锣湾出席节目《24道采样。耆谈》首播时就穿上黄色恤衫衬长裙，似想打破传言。朱朱透露剧中会饰演杨余夏卿女士，是一名作家，虽然以前也喜欢写字，但现在打字比较多，笑指现在写得少有些字也会忘记怎么写。

朱晨丽体重冇变keep fit常态

提到早前在佛山出席活动时被指孕味浓，朱朱即愕然反问「咁夸张？」问到38岁朱朱是否正在养好身体准备生仔？她谓当日是着得casual，只是啱啱被截图，又指自己的体重跟以往差不多，平常也有keep fit，指下次衣着也不会那么随便，希望大家下次不会再那样写。

朱晨丽和圈外人了解数月未拖手

问到现在的感情状况？她指早前曾讲过有钟意的人，是圈外人，现在是了解中，至于进展如何？她说：「so far so good，（冇进展？）慢慢啰，了解清楚先。（佢有追求你？）大家都互相有钟意。」至于是否会主动表白？朱朱表示要先看是否适合，自己钟意也会出声，笑指她受访时表示钟意对方，已当是先开声，朱朱说：「我OK，好坦白。」她又谓两人已了解几个月，问到进展到什么地步和是否已经拖手？她就甜笑说：「多谢！多谢！」又谓现在只是钟意，问到对方差什么？她指有很多，例如日常生活、喜好等。

朱晨丽新对象未让好姊妹过目

她坦言每次拍拖也是以结婚为前提，所以要了解得更清楚。至于新对象是否有给好姊妹陈炜过目？她想了想后说：「唔话俾你听！（身边朋友呢？）我自己过目咗先。」

