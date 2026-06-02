香港小姐2026面试丨新闻系硕士生姜汶萱被问体重疑「黑面」离场 答非所问场面尴尬？

《香港小姐竞选2026》今早（6月2日）在TVB将军澳电视城进行首轮面试，据大会公布今年有逾百人报名参加，为了成功争取一席位，一众面试佳丽施浑身解数博取评判们欢心。今次高质面试佳丽占大多数，可惜风头不敌以「特别版」佳丽。

来自天津姜汶萱吨位十足

现年24岁、来自天津姜汶萱吨位十足，目前她在浸大硕士国际新闻，开心地表示来参加香港小姐，问到是否要减肥，姜汶萱说：「马上要减肥！」到了中午时份，大会安排佳丽们先行与传媒会面，期间姜汶萱突然「木无表情」转身走人，情况有点尴尬。

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吨位十足姜汶萱表现相当紧张

吨位十足姜汶萱今午会晤传媒时，表现相当紧张，不时左顾右昐，期间有人问她「有冇信心入围？」姜汶萱问非所谈：「我浸大硕士毕业生。」再问是否香港长大？她竟然说：「我系浸大。」后来再有人追问：「介唔介意透露几多磅？姜汶萱竟然转头走，情况有点尴尬。可能因为姜汶萱的广东话唔灵光，再加上太紧张便出,现这场面。

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