魏浚笙Jeffrey校园Tour引关注 Threads学生洗版式求见面：最钟意听靓仔嘅讲座

魏浚笙（Jeffrey）近期走访多间中学进行校园分享会，成为学生之间热门话题。社交网Threads上持续出现相关讨论，不少学生发文表达好奇，笑问「几时先轮到我间学校？」帖文互动量可见一斑。自Jeffrey展开校园Tour以来，Threads上有学生以「全世界的学校都请了Jeffrey去做嘉宾，只有我们学校没有」为题发文，引来不少同类留言。另一名中六生则表示「为甚么别人的学校都请Jeffrey（今年最后一年）」，直言毕业前无缘见到偶像。即使是已毕业的校友也有参与讨论，有校友自嘲：「看到每个人都说要Jeffrey去他的中学，我又趁乱……来自中学毕业25xx日的校友。」甚至羡慕说「你哋就好啦，有Jeffrey同你哋心理辅导，最钟意听靓仔嘅讲座。」Threads上亦有学生直接标注Jeffrey帐号，帖文互动量可见一斑。

魏浚笙大赞福建中学音响水准

面对网上持续的讨论，Jeffrey的校园之旅继续进行。日前他来到位于小西湾的福建中学进行分享，活动后在Threads上留言，提到该校的音响设备水平相当高。相关留言引起网民讨论，有人笑问会否因为音响好而再来一次。

魏浚笙献唱打气

据了解，Jeffrey在福建中学的分享会上，与学生玩「估歌仔」游戏，又分享自己作为Slasher在演员与歌手身份之间切换的压力管理心得。他提到自己面对压力时会唱歌放松，并以自身经历鼓励学生：「考试只是其中一关，过了就好，过不了就到下一关吧。」活动尾声他送上《失约巴黎》，为正在应付考试的学生打气。从Threads上的讨论所见，Jeffrey的校园旋风似乎尚未完结，不少网民正在留意下一站去向。

