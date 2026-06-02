港姐2026丨「深二代」温思婷撞样古佩玲 硕士毕业拥百万粉丝 网照与真人唔同样现「木偶鼻」？
更新时间：15:00 2026-06-02 HKT
发布时间：15:00 2026-06-02 HKT
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《香港小姐竞选2026》今日（6月2日）在TVB将军澳电视城进行首轮面试，据大会公布今年有逾百人报名参加，现场所见，高质面试佳丽占大多数，可惜风头不敌以「惊艳」打扮，气质独特骑呢的面试佳丽，这些「特别版」面试佳丽极具话题性，有人撞样前「亚视一姐」薛影仪，更有撞样人称「达哥」的网路红人林慧韡和「八両仔」叶小霆，甚至有去年落选的面试佳丽卷土重来，由「Labubu」蜕变红发美人鱼登场。
温思婷外形有点像古佩玲
今次除了有人撞雷庄𠒇外，现年25岁、来自深圳的温思婷外形有点像古佩玲，温思婷五官精致，脸型秀气，拥有一双明亮有神的大眼睛，眼神温柔。配上自然的眉形和饱满的嘴唇，笑容十分甜美可人。不过温思儿的鼻梁疑现假体，有整容之嫌。报称在香港证券公司上班的温思儿，她的抖音有近200万粉丝，她不时晒水着靓相，对自己身材好有自信。
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温思婷
温思婷的抖音与真实状态截然不同
不过温思婷的抖音与真实状态截然不同，在抖音片中五官精致，似十足洋娃娃，撞样古佩玲，但身材一点都不科学。今次在面试上，温思婷的外貌有离奇转变，鼻头似足小木偶，连不科学的身材亦变得正常。有指她温思婷的籍贯是黑龙江并在深圳成长，自称「深二代」的温思儿，目前在香港工作。温思婷在2025年贴出硕士毕业的相片，她曾接受街拍访问表示，一年收入有7位数的00后，除了正职外，还有兼职收入，读书时期父母采取放养式教育，不干涉其工作和学习，学费自大学起自己承担。大学在广州读本科，兼职经历丰富，高考后在超市卖薯片，后来因外形条件做模特，帮广州服装品牌和商家拍衣服。
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