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香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈（不断更新）

影视圈
更新时间：11:18 2026-06-02 HKT
发布时间：11:18 2026-06-02 HKT

《香港小姐竞选2026》今日（6月2日）在TVB将军澳电视城进行，成功进入港姐面试的佳丽早上9时15分陆续抵达，她们需要自备三点式泳衣和高踭鞋，先经过现场传媒的「考核」，随后被安排轮住见今评判，大会报称安排面试近百佳丽，但最后人数以到场面试人数为准。《星岛头条》现场直击佳丽们进入电视城面试情况。

首轮面试不乏高质学霸

现场所见，不少佳丽乘坐私家车到场，她们大都选择穿连身衫，有部份面试佳丽操「唔咸唔淡」的广东话，甚至操普通话，还有高质学霸。与此同时，有面试佳丽在家人陪同下到场，现年25岁的王韵婷Rita从英国返港，在家姐提名下参选，家姐自爆是前tvb员工，家姐在旁抢住代妹说：「佢系单身，超级多人追，所以先提名佢，等佢冇时间拍拖。」

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香港小姐竞选2026丨首轮面试佳丽part 1：

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