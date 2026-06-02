肥仔梁业雀局爆料 佘诗曼输最多吕爵安牌技渣 杨偲泳何启华竟是大赢家

男团MIRROR成员姜涛、卢瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）及ERROR成员梁业（肥仔）等昨晚上出席直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，参与煮食环节及游戏，肥仔更被「顽童」姜涛摸手摸脚，十分搞笑。

肥仔预告与黎明合作

梁业在节目后受访时，透露近日忙于拍摄公司节目及为天王黎明的演出排舞，肥仔亦透露将有合作：「密谋紧一啲嘢，但唔透露得太多。（唱歌或跳舞？）唔讲太多喇！」或会在今年内发生：「对住黎生我好开心嘅，见我喺IG都拍咗条片话『我爱黎明』啦！」

佘诗曼输多达四位数

另外，肥你指上次与吴君如、佘诗曼及吕爵安（Edan）等人打麻雀只是间中娱乐：「亲朋戚友都要见下，间唔中齐脚，又撞啱阿佘生日，就买两个蛋糕上去。」对于阿佘自称输多达四位数，肥仔笑指自己买蛋糕都成本近千元，反而自己亦非大赚的赢家：「𠮶晚反而系杨偲泳同何启华，Edan渣就不在话下啦！阿佘输最多！」更大开玩笑指：「都开心嘅，喺伯母心目中算系有一个席位！」

