8点直乐VIURIETY丨卢瀚霆化身西厨整饼 姜涛为节目效果展现「食力」 自嘲烹饪仅限煎牛扒 呼吁粉丝追星注意安全

男团MIRROR成员姜涛、卢瀚霆（Anson Lo）、邱傲然（Tiger）及ERROR成员梁业（肥仔）等昨晚出席直播节目《8点直乐VIURIETY》拍摄，参与煮食环节及游戏。在星期一美食主题节目上，Anson Lo担任大厨与姜涛、Tiger即场炮制香橙可丽饼，并亲自送到厂外粉丝家中。Anson Lo坦言甚少下厨，更为首次出马做甜品，介绍菜式时却口误将「香橙可丽饼」讲成「香橙高丽饼」，笑指韩式风味顿时大增！

卢瀚霆自称中学家政副会长

当Anson Lo与Tiger专心整甜品时，全程在旁提供情绪价值的姜涛则从未停口，忍不住不断偷吃饼皮，又贴心为Tiger按摩肩膊及假装亲吻脸颊。Anson Lo自称中学家政学会副会长，煮食质素有所保证，投入煮酱汁之际，突然提议抛镬却轻微溅到桌面。完成后，姜涛与Anson Lo亦将部分制成品亲手喂粉丝食用，更被粉丝大赞好味道，及后Anson Lo亦出动将甜品送达观众家中。

姜涛搂抱梁业兼摸胸

姜涛、Tiger与梁业则在录影厂内继续参与平分食物的游戏，期间姜涛仍未停嘴，不论粟米、忌廉蛋糕都全不放过，更笑指：「我好肚饿！」在游戏过程亦不断骚扰作为对手的肥仔，不断搂抱摸胸令场面非常搞笑！

姜涛炮制青瓜寿司卷混乱不堪

最后由姜涛担任大厨炮制青瓜寿司卷时，姜涛自嘲若要煮熟食观众未必有胃口，制作过程果然步骤相当混乱，令肥仔忍不住出马帮手。最后完成寿司卷后，姜涛贪玩地将寿司塞到粉丝口中，但一众「姜糖」得到偶像喂食似乎非常满足。

姜涛邱傲然揭秘纯属节目效果

姜涛与Tiger受访期间，表示不断进食只是节目效果，但全因食物美味所以非常乐意，姜涛更表示刻意留肚：「冇上次砵仔糕咁顶胃，但午饭食得好少，惊头先会食唔落！」更踢爆彩排时蛋糕没有忌廉，所以刚才吃得非常狼狈。姜涛亦自嘲外卖平台太方便，因此平时连简单菜式也不会亲手下厨：「番茄炒蛋都未必得！煎牛扒可以，买块靓嘅扒，算系最拿手！」姜涛父亲擅于下厨，对于未有遗传父亲天份，他笑言不敢亲手为家人下厨：「大家梦想唔一样啫，佢依家都好少煮嘢食，屋企人都想出街食多啲！」Tiger在节目上未有食太多蛋糕与寿司卷，表示进食奶类制品会令肠胃不适，但笑言对姜涛厨艺有信心：「如果佢整椒盐濑尿虾我会食！」姜涛则笑指Tiger非常大胆。

MIRROR团歌上商台榜笑言「不懂大人事」

早前MIRROR团歌再于商台派台上榜，Tiger表示并非破冰之举，在团中亦尚为小朋友，姜涛亦同意指：「我哋最细个，唔识呢啲。」Tiger则续指：「要问返大人，或者膊头有花𠮶啲人。」

姜涛呼吁粉丝注意安全

又，早前姜涛出席一场品牌活动期间，商场有途人同场受伤，姜涛表示有留意有人在追星期间受伤：「我自己作为一个人，都觉得大家要注意安全。无论系边个嘅粉丝都好，都要睇住身边嘅人、睇住自己。」知道现场环境人多挤逼，留意到过往亦发生同类事件，希望能够避免。

姜涛谈邱士缙后援会风波由当事人解决

至于同团另一成员邱士缙（Stanley）粉丝后援会今日无预警结束营运引起的风波，Tiger表示大家深明粉丝对自己的重要性与意义：「Stanley都会明白粉丝有几重要，陪伴咗我哋走咁多年，佢心里面一定有感恩嘅心。」对于Stanley网上疑似回应的方式，姜涛则表示绝少过问大家与粉丝互动的方法：「畀返当事人自己去解决，我哋冇办法去了解人哋歌迷会当中发生咩事。但我哋每个都一定好多谢每一位支持者！」