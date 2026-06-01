丁子朗孔德贤自荐拍「恋综」 公开理想对象最紧要心灵相通 感激黎耀祥「零架子」教戏｜独家

丁子朗和孔德贤在新剧《香港探秘地图》与黎耀祥合作，两人均表示祥哥零架子，更会给予有关演戏的意见，令他们获益良多。感情路上，两位型男不约而同都单身已久，丁子朗曾受邀参与《女神配对计划2》，却因档期未能成事。孔德贤亦曾面试内地恋综，可惜未能入选，他们都说对另一半的要求很简单，就是心灵相通。 文：安安 摄：谭志光

谈到理想型，丁子朗指最紧要是心灵匹配，步伐一致。

孔德贤希望未来另一半有「好妈妈」的特质。

丁子朗与孔德贤在《香港探秘地图》中，前者饰演摄影师高文彬，后者饰演龚嘉欣弟弟毕鸣。丁子朗剧中与黎耀祥、龚嘉欣、倪嘉雯组成探秘团队，深入查访连串古怪诡异的人和事。他坦言角色阳光乐观，与自己性格相似，演来毫不费力，「识我嘅朋友都觉得我系做返自己。」他特别感谢黎耀祥的指导，既提供专业意见，又毫无架子，令他在拍摄中感到自在舒适。

孔德贤透露角色毕鸣是个「宅男废青」，既要帮助家姐毕萍（龚嘉欣饰）查案，又爱恶作剧。更有趣的是，他与龚嘉欣颇有渊源，原来2人来自同一间中小学，却直到今次合作才真正相认。他亦大赞黎耀祥演技自然，举手投足都令人获益良多，「最深刻系一次拍摄，倪嘉雯同祥哥坦白讲出一啲事情，祥哥就一路翘住手，成个动作好自然，完全唔似演戏，我觉得好幸福，真系学到好多。」此剧走访新娘潭、西贡坟场等地点，2人透露要在七月十四到坟场开工，丁子朗笑言：「庆幸地我哋拍摄嘅时候阳气比较足，冇奇怪事情发生，但我本人怕鬼，仲系农历七月十四拍坟场戏，所以心理准备都做足，亦上足香。」

不介意公开恋情

谈到爱情观，丁子朗直言理想型最紧要是心灵匹配，可以和自己共同成长、步伐一致，「要接受到娱乐圈唔稳定嘅工作，外貌就还好，我唔系外貌协会。」孔德贤则分享，年轻时追求轰烈激情，但接近30岁，陪伴与支持比激情更重要。单身3年的他却不觉孤单：「细个好钟意拍拖，但搬出嚟住同养狗之后，发现唔一定要有人每日陪伴先系爱，现时学识独处，爱自己多啲，拍拖就顺其自然。」讲到近年流行的恋爱综艺，丁子朗抱开放态度：「无论系公司《女神配对计划2》，定系出面嘅恋综，都有揾过我参加，其实觉得可以试吓，可惜档期撞唔啱，可能系上天嘅指示话唔好拍拖住。」至于将来拍拖会否公开恋情，他坦言不介意：「呢个年代冇咩好瞒。」孔德贤则透露曾面试内地恋爱综艺，可惜未成功，但强调目的并非为追女仔，而是「让观众更认识自己」，至于理想型，从小渴望组织家庭的他说：「最紧要舒服，希望未来另一半能够长时间陪伴自己，甚至成为好妈妈。」



重心放在拍戏

丁子朗去年凭《侠医》演技获好评，虽在「最佳男配角」五强止步，他没有失落反而抱感激的心：「有人觉得我做得好已经够，拎奖系其次。」回望10年，他感触称：「19岁返港参选《香港先生》，估唔到10年后仲做紧呢行。最近跟同届朋友食饭，见返佢哋都好感触。」至于孔德贤则坦承曾赴内地试镜失败约20次，原因是普通话有香港口音：「失败后失落咗一个礼拜，但好快振作。」他早前参与了内地烹饪比赛《开灶少年团》，对于未来重心会否放在内地发展，他说：「边度有角色需要我，我就去边度。重心我会放喺拍戏，做好演员。」