94年落选港姐钟洁怡走出丧夫阴霾生日状态大勇 沉淀四年化身「心灵鸡汤KOL」迎新生

1994年的落选港姐钟洁怡淡出幕前多年，去年生日时突然自揭结婚多年的金融才俊丈夫已离世三年，消息令人惋惜。经过时间的沉淀，钟洁怡似乎已逐渐走出丧夫的阴霾，今年初更开设抖音及小红书帐号，化身「心灵鸡汤KOL」，分享生活点滴与女性智慧，积极展开人生新一页。

苑琼丹为钟洁怡庆祝

正值钟洁怡的生日月，昨日（1日）再次在IG分享庆祝生日的照片，并写道：「好开心嘅一个晚上，感恩」。从照片中可见，钟洁怡在一场盛大的生日派对上，获大批好友为她庆祝，当中更包括「石榴姐」苑琼丹及冼灏英。苑琼丹亲切地搭著钟洁怡的肩膀，两人一同摆出V字手势，足见交情匪浅。

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钟洁怡冻龄外貌获赞

生日派对现场布置闪亮的「HAPPY BIRTHDAY」气球，桌上放著至少两个精致的生日蛋糕，主角钟洁怡悉心打扮，身穿浅蓝色拼深蓝布料上衣，配搭牛仔裤，一身蓝色系的装束显得清爽又时尚。钟洁怡手捧著多束巨大的鲜花，面露灿烂笑容，精神饱满，皮肤紧致，丝毫不见岁月痕迹，冻龄美貌令人惊艳，可见钟洁怡已准备好迎接新生活。

钟洁怡分享女性智慧

除庆祝生日外，钟洁怡近期亦活跃于小红书，不时发布影片分享其人生睇法。在其中一段题为「记住，你的靠山只有你自己智慧」的影片，钟洁怡勉励一众女士要靠自己，变得更强大。钟洁怡语重心长表示：「记住，你自己冇本事，任何人都唔会系你嘅靠山。你只要有本事，所有人都想你做佢嘅靠山。」

钟洁怡又更提醒网民即使日子再穷、工作再累，也不要经常抱怨，因为「冇人会畀钱你，亦冇人会代替你。」钟洁怡最后总结道：「世事要忍，大事要狠。冇人帮你嘅时候，一定要自己争气。」这番充满力量的说话，相信是钟洁怡经历人生起伏后的深刻体会。

钟洁怡转行发展不错

钟洁怡于1994年参选香港小姐，落选后入读TVB第七期艺员进修训练班，同期同学有刘恺威、陈展鹏、吴家乐、张松枝等。钟洁怡曾参演剧集《刑事侦缉档案》、《O记实录》，但多年来发展未算突出，常演闲角。

钟洁怡于千禧年曾到马来西亚发展，又尝试转战内地，但演出机会不多。钟洁怡在2007年与金融才俊老公结婚，之后淡出娱乐圈，一度任职保险业，亦考获美容师牌，并做老板投资网购实体店，生活过得似乎不错。

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