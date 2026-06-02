谭咏麟惊爆9月红馆骚为「最后演唱会」  感性挥泪谈告别：太沉重  刘德华李克勤送重磅离别礼

纵横香港乐坛半世纪、现年75岁的「校长」谭咏麟，阔别十一载后重返红馆，震撼宣布将于今年九月举行《谭咏麟与您「刻骨铭心」世界巡回演唱会-终极篇》。不过，巡演名称中的「终极」二字原来暗藏玄机，这位乐坛天王的大型舞台生涯即将画上句号。

谭咏麟企硬十场绝不添食

这场极具里程碑意义的巨型骚，谭咏麟已秘密倾力策划足足两年之久。为了保证最高的演出质素与体能状态，他斩钉截铁地表明，是次红馆档期仅限定10个夜晚，绝对没有任何加开场次的空间。

谭咏麟最后一次大型演唱会

谭咏麟在受访时，表示不会吐露「告别」二字。他坦言这类词汇过于催泪，背负的情感也实在太沉痛。对于即将卸下大型演唱会的重担，他指与他相伴多年的知音人根本无需多言，指他们从「终极篇」三字就应该会成功解读他的意思，表明「懂的自然都懂」。他承认这一次演唱会，是他最后一次的大型演唱会，未来若为了慈善、为了公益，他也会上台演唱，而未来的演出，将多属跟歌迷会的互动。谭咏麟表示，他希望未来多留时间予自己、朋友和家人。

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刘德华李克勤送告别礼

谈及一路走来对他不离不弃的铁粉，一向豁达开朗的谭咏麟亦难掩激动之情，罕有地洒下感性之泪。他透露，这次演唱会的压轴曲目《我在意》，是由两位巨星挚友——天王刘德华及李克勤亲自操刀填词。这首充满份量的「惜别礼」，字里行间完全击破了他的心理防线。

谭咏麟为歌迷恩情而流泪

谭咏麟红著眼眶表示，每当这首歌的旋律响起，便会想起粉丝们历年来的摇旗呐喊与默默相伴。这些点点滴滴，他其实全都看在眼内、铭刻于心，只要一触及这份深厚的羁绊，便会情不自禁地激动落泪。他希望透过这首歌，向所有曾为他付出的歌迷致以最深切的谢意，当他看到歌词「感激多年朋友，永远企我左右，与我共同骗走岁月神偷。今天心里追求，请不要伤感不用泪流，愿你会以后，记得我就够」，已经不自禁流泪。

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