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回忆的味道丨8月西湾河上演 梁祖尧即场煮餸邀观众品尝 彭秀慧每日紧密联系吴文忻：佢于深圳静养大家勿担心

影视圈
更新时间：20:15 2026-06-01 HKT
发布时间：20:15 2026-06-01 HKT

梁祖尧、邵美君、汤骏业和彭秀慧将于8月在西湾河文娱中心演出舞台剧《回忆的味道》，以剧场形式呈现大家最有共鸣的香港好味道，他们今日出席记者会，表示到时演戏之余也会唱歌，梁祖尧更透露会在台上煮餸，有意邀请观众上台品尝，又说其他三人也会煮，彭秀慧笑指梁祖尧煮餸叻大家都知，但他们煮就会有惊喜，叫观众要好好期待。

汤骏业演出14场望加场

汤骏业表示是次演出14场，如反应好会加场，但就要物色新场地，又说能演出这个剧目很感谢康文署，因「风车草剧团」落选葵青剧院剧场伙伴后，要预订场地演出变得很有挑战性，他们很感动康文署对剧团伸出援手，指现在竞争激烈，但无论是大剧场还是细剧场，他们都会带给观众最好的演出。

梁祖尧计划被打乱视为新开始

梁祖尧表示剧团的计划有因此被打乱，但认为是新开始，有改变也是好事，现在要比之前努力百分之二百，不过剧团已有不同的剧目安排，日后视乎预订了哪个场地再决定演出剧目。

彭秀慧爆吴文忻有虚弱的时候

另外，彭秀慧好友吴文忻自4月欣赏完草蜢演唱会后，未见更新社交平台，彭秀慧透露与她每日都紧密联系，指她正在深圳静养，虽有虚弱的时候，但大家不用担心。
 

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