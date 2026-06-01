陈瑞辉Frankie新歌MV首播派玫瑰冧300粉丝 回应队友邱士缙后援会突停运：理解各自人生阶段冇特别情绪

男团MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）今日于铜锣湾出席新歌《是日恋爱》MV首播活动，出场时携带两大袋红色玫瑰花，派发予到场支持近300名粉丝，出尽法宝令现场一众「皮宝宝」心花怒放！

陈瑞辉演视障调音师嚎哭无难度

陈瑞辉受访透露《是日恋爱》为自己继2024年后推出的第二首个人新歌，坦言经历两年来在不同作品及舞台剧等表演形式中磨练功力，对转变后再出新歌感到紧张。《是日恋爱》采用悲伤情歌曲风，Frankie表示此前的惨情歌曲反应良好，因此延续该种风格，在MV中饰演有视力障碍的调音师挑战不大：「好彩读书时期有一个朋友系色弱，会成日问佢睇唔睇到各种颜色，所以好耐之前已经有一定认知。」在剧情中上演嚎哭场面亦不困难，全因导演赵善恒为故事背景有充足准备，加上在厕所内无法看到红绿色有否上锁等细节，角色有苦自己知的感觉更浓厚：「即刻喊得出，好似拍咗两三个镜头，感觉第一个镜头最好。」拍摄途中亦无需借助回想感情经历催谷情绪：「冇再谂，因为反而会出戏，唔想分心。」

陈瑞辉回应队友邱士缙粉丝会风波

MIRROR队友邱士缙（Stanley）的粉丝后援会今日无预警结束营运，Stanley则以黑色底微笑表情符号的限时动态疑似回应，表现引起大批粉丝不满。陈瑞辉表示今日忙于为新歌推出作准备，但透露：「知道系呢几日嘅事。」认为粉丝后援会管理员各自有人生阶段，即使决定退出、岗位上退后亦能够理解。Frankie表示自己对事件未有特别感想：「冇觉得啲咩，冇情绪。」对于Stanley的回应方式，Frankie亦坦言：「每个人表达方式唔同，其实佢对我哋都系咁，未必个个人领略到佢嘅幽默。」但并不方便再为Stanley进行回应。陈瑞辉的个人粉丝后援会早于2024年亦曾发生风波，管理员曾一度集体请辞令职位悬空。

陈瑞辉认为双赢最紧要

Frankie表示粉丝后援会早已回复正常运作：「𠵱家好好，运行得好顺利。我觉得接手转手好正常，最紧要帮我哋嘅人自己都舒服，双赢系最紧要！」

