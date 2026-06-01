杨思琦拍片暗寸YouTuber唔做功课无中生有 网民翻出梁思浩代抱不平片：当年真系有帮过佢出头

杨思琦自从在2011年与李泳豪分手时曾被指「贪钱」及「拜金」，背负多年骂名，直到近期李家鼎、李泳豪与哥哥李泳汉因施明离世而爆发严重的家庭内讧与争产风波，令当年分手内幕再次浮面，不少网民力挺她当年是「及时止蚀」并还了她一个公道。

杨思琦暗寸Youtuber出于妒忌心态

杨思琦最初未有过度纠结于过去的旧事，依然专注于工作，在抖音等平台直播赚钱，直到日前杨思琦接受伍咏薇的HOY节目《九运会客室》访问，谈及在TVB拍剧时期被欺凌的细节，随即引发网络热议。杨思琦日前在IG拍片暗寸Youtuber出于妒忌心态谈论事件，更直斥部分网络创作者「唔做功课」、无中生有。

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杨思琦寸爆YouTuber盲目跟风

昨日杨思琦在IG拍片回应近日关于其感情与拍剧时期被欺凌的事，在影片中坦言对于自己突然成为网上热门话题感到十分意外。她解释，早前接受开电视访问时，原本也担心会被追问感情事，没想到主持「五姑娘」反而分享了当年两人合作拍戏时，对思琦留下极深刻印象的经历。这段隐藏了十几年的委屈首度被公开，立刻引起大众热议，不少网民更化身「网络神探」试图找出当年事件的「凶手」，杨思琦说：「过去就过去咗啦，唔需要大家再花咁多心机去研究。」她认为事情已经告一段落，不希望大众将焦点放在猜测和寻找涉事者之上。杨思琦还指出明白现在的YouTuber需要话题，往往「一个问题衍生十万个为甚么」，但她希望创作者在探讨事件时能「做足功课」，坊间有许多人进行二次创作，却连基本的资料搜集都没有做好，单凭自己的想像去对她评头品足，甚至有YouTuber口出狂言称「教她做YouTube」、「当前辈神咁拜」。听到这些失实且夸张的言论，杨思琦直言「好想笑」，并呼吁他们在发表言论前应该先做好 Fact Check，不要盲目跟风。

杨思琦觉刘定坚分析十分独到

日前由娱乐圈幕后人刘定坚主理的网台节目，大闹吴家乐是「一个仆X的诞生」、「一个贱种的诞生」，获杨思琦公开点名赞赏，杨思琦调伍姑娘是第一个挺身而出为她讲出这件事的重要人物，她非常感激，后来看到一位YouTuber对事件的分析十分独到，因此单纯地出于欣赏而在网上公开致谢，没想到这一个简单的感谢举动，竟惹来其他网民及YouTuber的「眼红」。杨思琦指有人因为她没有致谢自己而感到不是味儿，甚至质疑她道谢的动机：「纯粹系一个个人嘅感谢，人哋分析得咁独到，梗系要多谢啦！就算系普通朋友帮忙或者讲中啲嘢，我都会去感谢。点解我多谢人系唔可以呢？杨思琦更播出不少YouTuber的言论逐一反驳，杨思琦说：「以前TVB都颁过一个飞跃进步女艺员奖畀我，即系公司都畀个肯定我，监制都唔系傻㗎嘛。如果我真系唔得嘅，佢点会颁呢个奖畀我呢？我仲有攞过其他演技奖，有啲系国际性添㗎。我唔觉得我真系做戏咁大问题啰。」

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杨思琦接受梁思浩访问影片被网民翻出

与此同时，有网民翻出一段杨思琦接受梁思浩访问的影片并说：「梁思浩同杨思琦上节目讲当年被欺凌事件，原来真系有帮过杨小姐，以前咁fd。」片中梁思浩戥杨思琦大抱不平：「佢真系好惨！」原来某次剧组大合照时，身为该剧女主角的杨思琦，竟然在众人推挤之下，默默「退后一格又一格」，最后竟然被挤到了第四排，差点沦为人肉布景板。当时梁思浩与吴家乐目睹一切，立刻在现场大声呼唤：「杨思琦企返前面，妳先系主角！」有网民留言：「算吧啦，杨思琦次次都扮晒嘢又话唔记得，又笑住口扮无辜，绿茶婊。」、「原来当年真系有帮过佢出头。」、「杨思琦只需要答大众一句有冇被欺凌过就得啦。 Just yes or no. Case closed.」