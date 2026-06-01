Bob林盛斌大女18岁生日  林霏儿超性感庆生展自信一面  妈妈疑心痛爱女遭欺凌9字祝福

艺人林盛斌（Bob）的大女林霏儿（Faye）近日迎来18岁生日，早前她因外貌及衣著打扮而无辜遭受网络欺凌，但这位充满正能量的星二代，懒理酸民的恶意攻击，以最自信的姿态，与挚友及家人开心庆祝，迎接成年。

林霏儿性感靓相贺成年

林霏儿早前与妹妹一同出席电影首映礼后，竟成为部分网民的攻击对象。面对无理的批评，爸爸林盛斌第一时间发文霸气护女，而林霏儿亦展现出强大心脏，更曾大方分享性感照，以行动回应负评，心态相当正面。

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林霏儿超低胸庆生极富自信

踏入18岁，林霏儿的心情丝毫未受影响。她于社交平台大方分享多张庆生照片，当中可见她与朋友疯狂庆祝，玩得不亦乐乎，脸上挂著灿烂笑容。其中最瞩目的，莫过于她穿上一袭粉红色超低胸连身裙，手捧花束，在阳光下散发著少女的健康性感与自信美。

林盛斌太太温馨发文：家永远都在

大女终于成年，妈妈黄乙颐（Pearl）亦感触良多。她于IG上载了一张从后拥抱女儿的温馨合照，并附上一张昔日以相同甫士拍下的旧照作对比，尽显母女情深。Pearl感性地写道：「Happy sweet 18，有太多说话，不知从何说起！人生才正要开始，勇敢尝试，家永远都在！」字里行间流露出对女儿的无限爱意与支持，特别是「勇敢尝试，家永远都在」的承诺，似乎是心痛女儿早前受到委屈，以此作为她最坚实的后盾，鼓励她继续勇敢追梦。

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