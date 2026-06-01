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陈瑞辉Frankie出新作自觉上广东歌精读班 告别躺平心态：甚么角色都肯做

影视圈
更新时间：17:45 2026-06-01 HKT
发布时间：17:45 2026-06-01 HKT

MIRROR成员陈瑞辉（Frankie）在剧集《IT狗2.0》与音乐剧《小男人周记》中展现演技的多面性，今日回归歌手身份，继《皮思苦》后推出第二首个人单曲《是日恋爱》，由陈可为作曲、 Oscar填词与黄兆铭编曲，更邀得金牌监制舒文助阵，度身订造一首虐心「辉歌」！Frankie说：「今次跟舒老板合作的体验，跟以往录音截然不同，因为舒老板对广东歌的用字与咬字，有深刻的体会与理解，所以完成录音后，自觉上了一课广东歌精读班，获益良多，特别鸣谢舒老板循循善诱。」

陈瑞辉MV亲自找恒仔执导

为了令听众沉浸式感受《是日恋爱》这首「辉歌」，Frankie专诚找来恒仔@ToNick担任MV导演，讲述一名天生有缺陷的调音师牺牲自己去成全别人的虐心恋曲。Frankie饰演的钢琴调音师拥有「盛世美颜」当然是常识，除了与女主角谈情说爱，包括手拖手、头贴头与共舞等甜蜜戏份外，更有一场令人揪心的催泪戏份，带领各位「皮宝宝」徘徊爱与痛的边缘，同时呈现Frankie在演技与情感表达上的成长。

《是日恋爱》MV爆灯意外吓亲全场

Frankie说：「其实MV拍摄的前一日，天气预报显示是全天候下雨，难免会担心影响外景进度，幸好在海边拍摄时短暂放晴，无风无雨，相当幸运！至于最难忘是拍摄最后一个场景时，因为突然下雨的关系，灯泡因为气温骤变而爆开，突然『爆灯』的一刹那吓倒现场所有工作人员，因为本身我正正企在灯旁边！」

陈瑞辉以金句自勉

正所谓「落地开花，富贵荣华」，Frankie以「NEVER」金句「失败乃成功之后母」去看待这段小插曲：「希望今次大家在新歌《是日恋爱》中听到我的用心，感受到我的进步，最紧要多多支持，大家狂Loop的话，相信下一首歌很快便会面世！」

陈瑞辉公开争取演戏与唱歌机会

近年专注戏剧发展的Frankie直言，演戏对唱歌大有帮助，希望将来长演长有，决绝告别「NEVER」的躺平心态，「有Say」地公开争取工作机会！他说：「今次推出新歌令我切身体会到实践的重要性，因为近年有机会演出音乐剧，令我对演戏更有信心，所以之后也想多拍剧及演出舞台剧，一来可以有更多机会实践；二来可以更常跟观众见面，我甚么角色也肯做呢！」
 

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