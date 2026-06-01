孙慧雪拍戏曾被「批踭」险碌落山坡 认行内有「争位企」文化 揭娱乐圈欺凌实况

孙慧雪已入行20年，2023年离巢TVB后，工作量未有减少，频频获邀出席活动吸金。近日孙慧雪带同就快3岁的细仔Rian现身活动，提到最近杨思琦自揭曾遭受不公平，被同剧拍档排挤，闹出娱乐圈「欺凌」风波，孙慧雪直言亦有类似经历。

孙慧雪有独特方法应对「争位」

孙慧雪直认行内确实存在「争位企」文化，可谓屡见不鲜，不过孙慧雪自觉算是较幸运一员，平时大家都颇疼锡她。面对同行的排挤行为，孙慧雪有自己一套应对方法，会跟对方表明让出位置，不介意将中间位畀对方企。孙慧雪认为只要角色做得好，观众的目光自然会落在其身上，根本无必要去争。

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提到过往经历，孙慧雪透露试过被「批踭」，当年拍摄古装剧时，有一场戏需要从山路的狭窄楼梯行下来。孙慧雪指有人为「争位」，不断将她逼退，最后将她逼到去一个斜坡，孙慧雪因为无法行落去，而影响拍摄进度。当时导演察觉出异样，即时大嗌「Cut」主持公道，并当众喝止该名演员让孙慧雪企回位置，成功为她解围，阻止坠坡意外发生。

孙慧雪认为拍剧如机器运作

孙慧雪现时回想起来，只觉得险些跌落斜坡的往事十分搞笑，又强调拍剧就像机器的运作，每位演员和工作人员都是机器的齿轮，最重要是互相配合才能顺利完成工作。对于行内明争暗斗的举动，孙慧雪认为是微不足道，已事过境迁。

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