《闪电传真机》5主持激罕合体爆黑历史！麦包宣布结婚被谭玉瑛破口大骂 黎芷珊因一事认变态

TVB 经典儿童节目《闪电传真机》的五位殿堂级主持谭玉瑛（阿谭）、黎芷珊、梁咏琳、黄智贤（Ben）及麦长青（麦包）日前罕有齐人合体，作客由区永权主持的TVB节目《一周星星》，五位老友记难得聚首，不仅大爆当年的幕后秘辛与「都市传说」，更揭开了多段有笑有泪的珍贵往事。

作为香港儿童节目界最具代表性的灵魂人物，谭玉瑛在镜头前的温柔形象，背后原来有著极具「反差萌」的直率个性。节目中，黄智贤抢先爆料笑问：「边个冇畀谭玉瑛闹过㗎？」谭玉瑛对此非但没有否认，还大方承认自己确实曾对旁人讲过不少难听的话，并笑称自己会「酒后吐真言」。

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麦包领教过谭玉瑛酒后威力

谭玉瑛大方承认自己确实曾对旁人讲过不少难听的话，例如：「不如你返屋企瞓一阵喇！」、「瞓醒就唔使返喇！」、「你根本冇眼光！」而领教过其酒后威力的麦包，至今仍对当年告知谭玉瑛自己准备结婚时的画面记忆犹新，他透露当时谭玉瑛竟当场大声喝斥他：「你系咪癫㗎，系咪想害人？」、「你害死人凭咩结婚！」结果惹得全场捧腹大笑，也足见两人私底下的深厚交情。在「本尊Fact Check」环节，谭玉瑛亲证旧拍档周星驰没有欺负小演员：「佢都费事骚人，点虾你啫？」虽则周星驰没有欺负小朋友，但谭玉瑛却大爆周星驰有欺负同行拍档：「佢成日都虾龙炳基，好似拍拍吓唔小心将杯水倒泻喺龙炳基条衭，佢可以话『剩返少少，倒埋佢。』」

《闪电传真机》90年收视屡创佳绩

《闪电传真机》在90年代红极一时，收视屡创佳绩，黎芷珊在节目中分享了一段极其威风的威水史，当年节目因为收视爆棚，竟然获得邵逸夫爵士（六叔）亲自召见赞赏，众人更有幸获邀前往六叔的私人别墅豪宅，一同享用奢华的下午茶，这份破天荒的待遇，至今仍令主持群感到无比自豪。谭玉瑛还爆黎芷珊姐姐是公认最贪靓一位：「佢拍《430穿梭机》时，完咗会走去问啲小朋友：「我靓唔靓呀？咁人哋得几岁，实话靓。」麦包搞笑地指黎芷珊拎住份礼物去问小朋友，个个小朋友见到份礼物梗系话靓。黎芷珊听闻后「笑到收唔到声」。谭玉瑛又称有次黎芷珊演公主要瞓在地上：「点知黎芷珊死咗瞓喺地上，见有执头发遮住面，佢起身翻生整过执头发再死过，佢呢啲行为简直系小朋友。」

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黎芷珊认细个已经好变态

节目播出后，不少网民在Threads开po热讨，有人说：「今晚见到一班主持嘅访问，节目播返好多旧片段，真系满满嘅回忆杀。细个我最钟意睇「吱吱鼠」𠮶个环节，原来眨眼已经 3x年喇，时光真系飞逝。」、「以前嘅儿童节目好有创意。」、「每个小故事小角色都努力经营，所以而家啲『大朋友』都记得。」、「我细个就系睇佢哋！」黎芷珊亦有现身留言：「系呀，我细个已经好变态！逼小朋友话我靓！」