朱智贤晒「低胸婚纱照」流露恨嫁心情？ 迫爆上围任睇超吸睛 网民洗版狂贺

朱智贤（Ashley）自2023年离巢TVB后，专注经营个人社交平台，不时向粉丝大派福利。近日她分享了一辑极具话题性的海滩唯美写真。相中，朱智贤身穿一袭设计极度神似婚纱的白色透视薄纱长裙，在海风吹拂下，若隐若现的布料完美勾勒出她丰满诱人的火辣身材，性感之余又带点待嫁新娘的浪漫气息。这辑疑似「婚纱照」一出，随即引爆网络热话，大批网民纷纷涌入留言区洗版式「恭喜」，猜测她是否已经有新恋情甚至好事近。照片中她流露出的幸福笑容，似乎难掩内心的「恨嫁」心情。

朱智贤错过好男友谢东闵

提到朱智贤的感情生活，自然离不开她与前度男友谢东闵长达八年的爱情长跑。两人曾爱得高调且甜蜜，更一度发展至同居关系。然而两人却在2024年底，于社交平台共同发表声明宣布和平分手。当时谢东闵深情写下：「谢谢大家一直以来对我们的爱护与关心，我们有共识地决定以后，会以不同身分继续支持及守护对方。」这段跨越无数难关的恋情最终未能修成正果，令不少网民大感惋惜。

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朱智贤出轨后陷事业低谷

回顾两人的八年情，最轰动的莫过于2020年的「偷食蛋糕」风波。当年朱智贤被媒体拍到与当时已有家室的香港先生冠军黎振烨于山顶僻静处幽会，事件曝光后震惊整个娱乐圈，朱智贤的形象瞬间跌落谷底，事业与人生均面临前所未有的危机。但在她人生最黑暗、饱受千夫所指的时刻，身为男友的谢东闵却选择了最大的包容与原谅。他不仅牵著朱智贤的手共同出席记者会面对传媒的闪光灯，更一力承担，将部分责任揽上身：「我会陪你走过呢一关！可能系一时间有啲迷失，我自己都有少少责任，可能我成日挂住工作，疏忽咗佢。」此举令谢东闵获封「绝世好男人」的称号。

朱智贤离巢转型当KOL

去年当朱智贤的爱犬不幸离世，陷入悲痛之时，谢东闵亦毫不避嫌地亲身出席丧礼，给予她最温暖的慰问与支持。从昔日的事业低谷，到如今勇敢为自己辩护并成功转型KOL，朱智贤展现了强大的心理质素，这次海滩的「婚纱照」，无论是纯粹的写真分享，还是真情流露的「恨嫁」心声，都证明了她已经彻底告别过去负面新闻的阴霾。

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