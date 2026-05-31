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倪嘉雯扮外星人唔怕中暑 《魔音女团》6.6出道每日积极练舞 潘静文自爆跳舞戏份全被剪

影视圈
更新时间：22:15 2026-05-31 HKT
发布时间：22:15 2026-05-31 HKT

倪嘉雯在炎热天气下以外星人打扮出席剧集《香港探秘地图》宣传，问她是否担心会中暑？她指不担心，因服饰薄之余工作人员亦在衣服中装上风扇，又笑言戴了头套后觉得好好玩，因在街上做什么也没有人认得，她指剧中有很多得意造型，所以玩得好开心。

潘静文没有时间排练舞蹈感惭愧

潘静文自爆剧中的跳舞戏全被剪：「其实场戏都用咗好长时间拍，但效果只系见到我摸住把遮就完咗，啲兰花手动作冇晒。」她谓因没有时间排练所以跳得不够靓，自己也有点惭愧，觉得对剧组也有点不好意思。潘静文又指曾有很多朋友叫她参加《魔音女团》，不过自已是歌手，参加就好像拆自己招牌一样，因《魔》要唱得不太好才能入选，而身为《魔音女团》成员倪嘉雯即笑着反问她：「做乜望住我？」提到《魔音女团》将于6月6日出道，倪嘉雯指现每日也跟队友积极练舞，虽然已学完，但她指新舞难度更高，要练好多基本功。

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