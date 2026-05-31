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《声梦2》赵颂宜「人生第一弹」比坚尼  唔再禾秆冚珍珠骚迫爆身材  黄建东：索到唔认得

影视圈
更新时间：21:00 2026-05-31 HKT
发布时间：21:00 2026-05-31 HKT

凭借参加《声梦传奇2》而入行的23岁女星赵颂宜（Maggie），过去一直以清纯学生妹形象示人，星途发展平平。然而，近日她无预警地在社交平台投下一枚震撼弹，毅然转型，以全新性感形象示人，给粉丝带来极大的惊喜！

赵颂宜「人生第一弹」比坚尼

赵颂宜上载了多张她形容为「人生第一弹」的比坚尼泳衣照到IG。照片中的她，一改往日的邻家女孩风格，换上一头亮丽金发，配上精致的妆容，瞬间化身为性感女神。她身穿一套浅蓝色比坚尼，无论是在泳池中，还是在沙滩上，都自信地展现出其令人惊艳的「隐藏级」好身材，丰满的上围和纤细的腰肢表露无遗。

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赵颂宜动作妩媚电力十足

在其中几张照片中，赵颂宜于水中摆出各种妩媚的姿势，眼神迷离，电力十足，与她平日的形象形成强烈对比，让粉丝眼前一亮。这辑照片的视觉冲击力极强，完全颠覆了大家对她的既有印象。

黄建东：索到唔认得佢

这次形象上的180度大转变，为赵颂宜赢得了网民和圈中好友的压倒性好评。粉丝们纷纷涌入留言区，激动地大赞她的新形象极之出色，直呼「索到唔认得佢」，更有留言称赞她「禾秆冚珍珠」，认为她一早就应该展现如此健康性感的一面。曾与她合作的艺人黄建东也惊讶地留言：「Omg!!!! 发生咗咩事？直头完全唔认得你，点解变咗咁索嘅？」看来这次的大解放，成功为赵颂宜的演艺事业制造了极高话题性。

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