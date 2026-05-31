Ella陈嘉桦演唱会突泪崩 悲曝70岁父车祸脑出血丧失认知能力 揭50年前超狂往事

陈嘉桦（Ella）昨（30日）于青岛举办「It's Me 艾拉主意」世界巡回演唱会，在舞台上罕见地展现脆弱，数度哽咽落泪。她首次向公众透露，这个五月对她来说充满波折，70岁的父亲在母亲节前夕遭遇车祸，伤及头部。Ella陈嘉桦眼眶泛红地说：「他左边的脑袋有一些出血，压迫到他的认知还有语言。所以他可能也没有办法好好的跟我们说话，甚至有一点不知道发生什么事情。」突如其来的消息，让全场粉丝一片哗然，气氛瞬间变得凝重。

陈嘉桦父亲遇车祸脑出血

Ella陈嘉桦在演唱会透露，爸爸在母亲节前一天驾驶电单车发生意外，虽然当下只是缝了4针的小车祸，但后续的脑部出血却严重影响了语言与认知功能，至今仍无法与家人正常沟通。看著舞台上强忍情绪、穿著华丽演出服却难掩憔悴的偶像，台下粉丝无不感到心疼。她坦言，由于巡演无法时刻陪伴在父亲身边，内心充满了煎熬与无力感，但她更强调父亲复健之路的关键，在于他自身的意志力，这也是她在舞台上恳求大家帮助的原因。

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陈嘉桦求粉丝万人集气鼓励老父

Ella陈嘉桦在舞台上突然向全场上万名观众请求，她希望大家能帮她录下一句给爸爸的鼓励。她泪光闪烁地说：「因为这件事情，他必须得自己努力。我们有再好的医疗设备，再好的复健设施，如果他不肯做，他是不会好的。」她深知，外界的支持与鼓励，此刻对父亲来说是至关重要的力量。她想用这段汇集万人祝福的影片告诉父亲，即使自己不在身边，依然有这么多人在为他加油，希望这份力量能点燃父亲的求生意志。

陈嘉桦重提父亲50年前断手

Ella陈嘉桦也再次提起了粉丝们熟知的往事，来激励与病魔对抗的父亲：「爸爸，你50年前，你断了一只手，你没有放弃过你的人生，所以这一次请你不要放弃！」接著，她带领全场粉丝，齐声向远方的陈爸爸喊话：「陈爸加油！你要坚持下去！」随即全场粉丝一起为陈爸集气，齐说加油。Ella陈嘉桦承诺：「我回去会把这些影片拿给我爸看，因为这些东西对他而言真的有用。」事后，她也透过经纪公司感谢外界关心，并坚信父亲「会好起来！他会坚持下去。」

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