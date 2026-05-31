Yanny缘份未到签新公司无期 各自揾食情不变预告Lolly Talk快合体

Lolly Talk其中4位成员Yanny（刘绮婷）、Sinnie（吴倩怡）、阿妹（黄敏荞）、Elka（郑芷淇）出席宣传活动，在玩游戏时很落力，在玩揈旗仔时，Elka被赞劲过公园婆婆的揈手操，谁知最后由阿妹胜出，被取笑是终极阿婆。

Sinnie自嘲「游戏黑洞」

她们异口同声表示，玩游戏时有好胜心，会变成另一个人。Yanny、Sinnie自认玩游戏方面好弱，自认是「游戏黑洞」。阿妹形容自己平时好醒，玩游戏唔算叻，会认真去玩。Lolly Talk曾经齐人（8人）为该公司拍广告，现在只有4人再拍，问到酬劳是否多了？她们表示不清楚。谈到众人各有发展，Yanny将推出写真集，其他3人都表示正在等Yanny让她们先睹为快，Yanny则指要留待下月签书。

MeiMei可能影写真

Sinnie爆MeiMei（曾美欣）可能是下一个影写真的人，笑她喜欢影相又喜欢马，或者会同马影相出写真，又透露Lolly Talk将会齐人出席一个私人活动。提到阿妹、Elka已同新公司签约，Elka即将出新歌，问可有公司向她们招手？Yanny表示签公司要看缘份，最重要是夹得埋。