龚嘉欣回应节目巡礼企C位系公司安排 孖黎耀祥考虑以「嘉祥」组合开骚

黎耀祥（祥哥）、龚嘉欣、丁子朗、倪嘉雯及关嘉敏等今日（31日）到尖沙咀为剧集《香港探秘地图》进行快闪宣传，为配合下星期的「华富邨UFO」剧情，倪嘉雯以外星人Look到场，潘静文则拿着纸遮扮女鬼。

龚嘉欣被祥哥叮嘱不要旅行结婚

祥哥昨晚在张德兰演唱会中担任嘉宾，他表示好荣幸，指以前只偶遇过方，但张德兰就记得自己，嘉欣就忆起十多年前首次去美国登台就是与祥哥一起，当时两人合唱《只有情永在》，又谓这次的经验很难忘，首次合作便要合唱：「祥哥好好，因为𠮶阵新年，祥哥收到好多利是，佢分一半俾我，我记到而家。」问她什么时候封利是给祥哥？她就表现疑惑，笑指祥哥可介绍男仔给嘉欣，然后收媒人利是，祥哥则婉拒，表示责任重大，但也叫嘉欣早点结婚，嘉欣指日后结婚一定会请祥哥和祥嫂，不过被祥哥叮嘱她不要旅行结婚，嘉欣即指到时会叫埋祥哥一起去，笑指祥哥到时可「直播洞房」，他听后即场搞笑地引用《Lucky Star》歌词说：「哇，咁真系就这样，我撒娇，搞到张床摇摇，就这样到破晓！」又指嘉欣也差不多时间要结婚，问他是否知道些什么？他就表示不知道，但大赞嘉欣是好女仔之余又靓女。

黎耀祥（祥哥）、龚嘉欣、丁子朗、倪嘉雯及关嘉敏等到尖沙咀为剧集《香港探秘地图》进行快闪宣传。

倪嘉雯（右三）以外星人Look到场。

龚嘉欣、黎耀祥与粉丝合照。

黎耀祥与粉丝Selfie。

黎耀祥勾起《乐坛插班生》拍摄回忆

问到现在「能歌善舞」的祥哥是否有兴趣开骚？他指没有因好辛苦，嘉欣表示虽对唱歌没有信心，但觉得要挑战自己，现在做艺人应该要让人看到自己的多方面，笑言之前也跟罗天宇合唱的《逆流直上》也曾得过「最佳合唱歌曲奖」，觉得自己也可以练唱歌，什么都可以试，祥哥指现在萧正楠、曹永廉、胡定欣等也在大湾区开骚，现在做演员不能只是演戏，要让观众看多点另一面，提到祥哥现在是跳唱歌手，嘉欣指祥哥跳《Lucky Star》其实是练了一个礼拜，祥哥笑言自己答应后就后悔，问到是否有勾起以前拍《乐坛插班生》的回忆？他表示有点，又谓当年剧集完结后，一众演员在大专会堂开骚，是一个很好回忆，建议两人可组成「嘉祥」组合开骚，他们笑言可以考虑。提到嘉欣早前在节目巡礼中企C位，她指是跟公司安排，问到今年是否很忙？她表示正拍新剧，之后与陈豪做《美食强人》，又指会继续做好本分。