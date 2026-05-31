许廷铿「叫唔郁」欣宜打匹克球 期待对方复出 梁诺妍爆洪永城变「工人姐姐」

许廷铿（Alfred）、黄德斌、梁诺妍、葛绰瑶（Yoyo）、王颂茵（Kathy仔）及张天颖等今日（31日）出席ViuTV节目《公司！我要打Pickleball》拍摄，于室内球场分成明星邀请队及ViuTV队进行比赛。

黄德斌认为匹克球难度不高

身穿绿色球衣的明星邀请队由许廷铿担任队长，与队友受访时被黄德斌大赞积极勤力约队员练波，一向为运动健将、擅长打网球的德斌认为匹克球难度不高：「已经打咗半年多啲，但要多与对手练习不同组合同战术组织。」许廷铿今次担任队长，面对自己教练在对家做外援则要主动避开。早前Alfred伤患连连先后手脚受伤并生蛇，仍笑言：「匹克球能医百病！」但最近怀疑自己生蛇后再感染流感病毒。谈到好友欣宜，许廷铿直言期待复出一日，笑指二人各自应该多推出歌曲，但未知对方亮相内地节目消息是否属实：「期待紧，冇见佢踪影㖞。我哋见面好少讲呢啲，多数讲食咩讲餐厅。我哋两个都要出多啲新歌！」并指曾邀请欣宜一同打匹克球无奈「叫唔郁」，自己亦曾打算开球场：「我谂点都开诊所先啦！」

梁诺妍为家佣离职好头痛

梁诺妍近日勤力练波备战节目化赛，但最头痛则为家佣离职：「我老公变咗工人姐姐，一定做错嘢啦，今朝出门前已经有！」透露洪永城近日需要肩负凑女重任，两女起居饮食、上学、兴趣班及买餸煮饭都一力承担，梁诺妍虽然因此压力甚大，但表示打匹克球抽击一下有助发泄。

Yoyo被强尼打中眼眉

葛绰瑶与王颂茵代表蓝色球衣的ViuTV队，二人纷纷透露为打匹克球受不少皮肉之苦。入坑半年的Yoyo坦言一直惊波：「其实我啱玩闪避球多啲！」但仍打握每次拍节目的机会顶硬上，日前练波期间接连被击中：「好多人都有打中我，强尼打中我眼眉，杨天宇仲打爆我个嘴！」Kathy仔入坑仅仅一个月，今日与男友黄奕晨同场却非由他带入坑，但实力则自己更佳：「梗系我劲过Dickson啦！」Kathy仔此前经常踢足球，更笑指令她试过不小心用脚接球，打波亦令自己满身瘀伤，但暂时未有击伤他人的能耐。Kathy仔坦言较喜欢踢足球，所属的萤花女子队在接下来世界杯期间亦会合体亮相节目：「球队喺个心到，只要个心一日有萤花，萤花就依然存在。」Kathy仔透露将会加入剧组，但拍摄由六月延期至预计八月开镜，但否认参演剧作为《悠长假期》；葛绰瑶则未有剧集工作，但预告将会出埠到炎热地区拍摄有意义的节目，暂未能进一步透露详情。