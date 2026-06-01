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Maggie Q转战荷里活变富贵人妻 斥2600万买美国复古豪宅连爆改 独立屋奢华程度曝光

影视圈
更新时间：11:00 2026-06-01 HKT
发布时间：11:00 2026-06-01 HKT

昔日混血性感女神Maggie Q早年凭《特警新人类2》、《赤裸特工》等电影，迷倒万千少男，更是吴彦祖的前女友。Maggie Q近年长留荷里活发展，去年更主动公布婚讯，原来Maggie Q于1年半前，豪掷近1,800万港元在美国亚利桑那州中部购入第二套房产，更参与设计及翻新工程，已经完工。

Maggie Q去年自揭已婚

Maggie Q去年亮相节目时，突然自揭已婚数年消息，丈夫为基金投资主管Curtis Macnguyen，二人曾结伴出席活动。Maggie Q日前在IG分享近照，公开多张豪宅的照片，有指该物业占地达一英亩、实用面积约2,700呎的独立屋，于2024年12月以220万美元（约1,724万港元）购入。

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Maggie Q入手上世纪建筑

Maggie Q入手的独立屋是上世纪70年代的建筑，虽然结构完好，却因历任业主留下的装修风格不一，令追求完美的Maggie Q决定爆改装修。Maggie Q为此特别聘请洛杉矶知名室内设计师Harrison Soll操刀，更斥资约120万美元（约940万港元）进行扩建及大翻新。

Maggie Q的新居以70年代复古风格为基调，并巧妙地注入现代奢华元素，例如厨房和浴室都换上极具质感的黄铜灯具及配件，而户外设有私人泳池、特大花园、专属健身房，设施一应俱全，总花费高达近2,664万港元。

Maggie Q满意爱巢落成

看著爱巢落成，Maggie Q显然十分满意，并感性地表示：「这栋房子对我来说意义非凡，能够赋予它新生命是一件无比珍贵的事。很高兴能与Rejuvenation合作展开这趟修复之旅，我们将历史、温馨感和各种物件完美融合，打造出一个真正充满生活气息的家。」

现年47岁拥有美越血统的Maggie Q，自1998年出道以来星途顺遂，成功冲出国际参演《职业特工队3》及《虎胆龙威4.0》等荷里活猛片。Maggie Q的感情生活同样精彩，当年被封为「香港男人最想拥抱的女人」，曾与吴彦祖、中田英寿、Phillip Henney等顶级男神交往，亦与陈冠希传绯闻，是名副其实的「男神收割机」。

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