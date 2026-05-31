香港Comic Con 2026｜古天乐Christopher Lloyd出席座谈会 抱「迷你项少龙」合照父爱大发 徐颖堃紧张口误叫「老板」全场大笑

古天乐和电影《回到未来》饰演疯狂科学家Christopher Lloyd今日出席在《香港Comic Con 2026》（CCHK）举行的座谈会，以时空旅行者为题，大谈在演绎《寻秦记》和《回》片的挑战，以及他们的角色多年来深受欢迎的原因，不过主持徐颕堃问到古天乐有无特别方法去演绎在古代的现代人时，古天乐即窒她表示听不明白问题，要她再问一次，徐颕堃无奈表示是跟稿讲，之后再解释是问他作为现代人如何演绎古代人时，古天乐才表示明白，但未知是否被古天乐吓一吓，徐颕堃之后显得有点紧张，又将「古生」讲成做「老板」，全场大笑。

「香港Comic Con 2026」进行Cosplay比赛

其后进行Cosplay比赛，6个Cosplayer以《寻秦记》和《回到未来》做蓝本，扮演戏中角色，其中一位小朋友扮成项少龙，他出场后未有理会古天乐，只顾与Christopher Lloyd击掌，令古天乐笑着大叫「小朋友，呢边呀」，小朋友才走到他前面，场面爆笑，另一位扮善柔的cosplayer出场后对古天乐说：「你话送彩虹畀我，我信咗你20年呀，彩虹呢？」古天乐回应「我啋你都傻」，令她扁嘴离场，古天乐被问到对她有甚么看法时，他说：「如果有财务公司追数，揾佢一流。」最终由迷你版项少龙以及扮演《回》片角色Marty McFly获胜，影合照时，古天乐父爱大发，抱起迷你项少龙影合照，期间又摸他的发髻，似乎对他的发型很感兴趣。