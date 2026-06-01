杨嘉怡打破偏见赛道上飞驰 用17年力证赛车非男人专利

从16岁因热爱汽车急不及待远赴加拿大考取驾照，到2009年机缘巧合下正式展开赛车生涯，香港女赛车手杨嘉怡（Denise）在这17年间，凭借坚毅与永不放弃的精神，一次又一次突破身体极限，也冲破外界对性别的刻板印象，在这项长期由男性主导的竞技中，驶出属于自己的道路。今年6月，Denise更将成为首位踏上「勒芒」Road to Le Mans舞台的中国女车手，在国际赛车殿堂上绽放属于她的光芒。 撰文∣多莉

从2009年展开赛车生涯，杨嘉怡这17年之间靠实力与拼劲，在这个男性主导的竞技场上发光发热。

Denise的仔仔得到妈妈基因遗传，从小就爱玩车。

Denise笑言自己从小便有好胜心，对驾驶和速度都极之向往，「在几岁的时候，没有车可以揸，有辘的只有单车，当时会和其他小朋友在停车场比赛，斗快踩3圈。」

这份好胜心在Denise正式入行后，转化为她对技术的追求，「不是要跟人比圈速，我用自己的上一次跟今次比，要见到进步。」然而在Denise的童年中，赛车是她遥不可及的梦想，皆因她深知这项运动使钱如倒水，家庭环境难以将她托举，她将这份热爱藏于心底，「转軚」以飞机师为目标。直到2009年，在机缘巧合下才正式入行做职业赛车手。

曾被男车手争位撞走

然而这条道路并非一帆风顺，一位女性出现在「男人的世界」，Denise坦言曾屡被低看。她忆述道，刚入行时赛车基本上是独属男性的比赛项目；大家的刻板印象是，看到女性时都会下意识认为驾驶技术不如男性，甚至无法接受输给一位女性而「出术」，「有试过俾车手刻意争位时撞走，他情愿两个齐齐退赛，都不想我赢得名衔。」

但这种经历并没有击败Denise，反而激起她的奋斗心，「你这样刻意撞走我，我就要想办法要怎样才能超越你。」自此之后，Denise默默用成绩说话，先后横扫多个奖项，成绩超越不少男性赛车手，她希望可以借此打破大众对女性驾驶的刻板印象，「男仔与女仔的揸车技术没分别，只是有没练习而已！」

体能训练更严苛

女性成为赛车手除了要面对别人的冷言冷语外，更要面对身体机能逊于男性的先天局限。Denise笑言赛车比赛不会因为她是女性而有优待，她举例指自己体重仅50公斤左右，但在踩踏板（Pedal）过弯时，要用约110公斤的力，因此她的体能训练比男性更严苛，以保持应付一整场比赛的体能以及找到更好的发力方式。Denise分享指男性的肌肉会较女性发达，因此她会着重操练自己的颈部，令自己在高速驾驶时，头部保持稳定，抗阻力及地心吸力。然而在高强度的训练下，一身伤是常态，Denise需要每个礼拜去找物理治疗师放松肌肉，保持最佳状态。

做赛车手要练体能及锻炼肌肉，所以Denise经常保持最佳状态。

参加勒芒赛车

对于即将参赛「勒芒」Road to Le Mans，Denise除了兴奋和深感荣幸外，她与搭档Theo Micouris均严阵以待。Denise透露今年的Road to Le Mans迎来赛制更新，由两场1小时改为一场3小时的耐力赛，因此对体能的要求大幅提升，二人虽然分隔两地但都会争取时间，跨越地域界限齐齐训练，「Theo在英国，我在香港，所以我们会一齐用驾驶模拟器线上连线练习，他那边是夜晚10点，我就是朝早6点『上水』。」Denise对队友赞不绝口，感恩他的倾囊相授，二人在这段旅程可以互相扶持以及成长。

Denise与搭档Theo Micouris严阵以待，迎接「勒芒」Road to Le Mans耐力赛。

超级「斜杠一族」

除了是一名职业赛车手外，Denise更是「斜杠一族」，她身兼催眠治疗师及教车师傅等多个职业。问到会否因为过多身份而分心？Denise直指是环环相扣，甚至激发她更好地表现。她以催眠治疗师为例，学习的技能可以使她专注力增强，以及克服赛场上的恐惧，「我早前去法国训练，有一个弯要240公斤尽油踩油门唔缩咁过，虽然知道要点做，但去到那刻真系惊，只脚会自自然然缩咗。在这种情况我会用返催眠治疗的方法，去令自己克服恐惧。」

除了当赛车手外，Denise亦会做教练教人赛车。

现时赛车行业越来越多优秀的女性加入，例如F1参赛车队Red Bull的策略师Hannah Schmitz、F4香港赛车手萧咏雯等，Denise乐见这个现象普及化。她更深信日后无论是任何在赛车的岗位，都有更多女性发光发热。从16岁那颗急不及待的心，到即将踏上勒芒殿堂，Denise用17年来证明，赛车从来不是男人的专利，而是属于不放弃的人的舞台。