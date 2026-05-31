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PER SE 6.27搞户外骚预告首唱新歌 孖晚安莉莉两Band同台够晒Chill

影视圈
更新时间：16:45 2026-05-31 HKT
发布时间：16:45 2026-05-31 HKT

组合PER SE与特邀嘉宾晚安莉莉于6月27日开骚，在Backyard@AXA WONDERLAND举行《Backyard Live: PER SE NIGHTTIME POEMS FEATURING 晚安莉莉》，PER SE未开骚先兴奋准备，仲讲明弹足成日，希望Fans听完够Chill：「今次畀观众其中一个惊喜，就系我哋有一首新歌推出！以𠵱家计划嚟讲，应该系先演唱、再派歌，所以到时嚟嘅观众应该系『宇宙第一次』听呢首歌，同埋始终都系两队band嘅show，一定会有惊喜。」

PER SE歌单为户外Show而设

PER SE非常贴心提醒乐迷，饮够水先入场，做足防晒准备享受初夏音乐盛宴：「做户外show最劲就系有风景睇，同埋音乐声会自然好多。咁呀！我哋弹弹吓见到日落、入黑，再入到night time！」今次PER SE开骚更邀请晚安莉莉做嘉宾，PER SE就话大家都钟意日本音乐，台上表演时会更有感觉：「到底我哋会唔会合唱或者cover？咁真系要嚟睇先知喇！我哋对呢件事都非常之认真，唔会就咁你弹你、我弹我咁样个状态啦。同埋今次难得系一个户外show 啦，我哋都特别设计咗一个歌单系啱outdoor听。」

演出日期｜2026.06.27（Sat）
演出时间｜18:30 pm
演出地点｜Backyard @AXA WONDERLAND

门票售价
VIP｜$888（企位）包括：
*PER SE 合照福利（2:10人一张）
*PER SE 亲笔签名 Poster 一张
GA｜$588（企位）
公开发售｜2026.06.01（Mon）12:00 nn

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